〈觀察〉台灣超額儲蓄續升高 四大外銀積極搶進財富管

而看準台灣高齡化加上高儲蓄率，手續費收入高的財管業務，也成了銀行業積極耕耘的項目，向來聚焦台灣財富管理市場的外銀，更紛紛投入資源，搶攻財富管理市場，且也有亮眼成績。根據金管會統計，今 (2018) 年第 1 季包括星展銀、匯豐銀和渣打銀分行手續費收入都呈現正成長，分別年成長 74.8%、22.8% 以及 7.1%，花旗銀則年衰退 6.9%。

由於資本市場投資不振，台灣已連 5 年累積超過新台幣 2 兆元的超額儲蓄，這也讓財富管理的必要性日益增加，而向來深耕且不斷拓展台灣財富管理市場的花旗、星展、匯豐以及渣打等四大外銀，更投入母集團資源、導入數位化理財服務以及擴增財富管理人才等方式，積極搶攻台灣的財富管理市場。

觀察各大外銀的財富管理策略上，多數聚焦提升財管需求便利性，導入數位化商品服務，並客製化財管服務，以及切入高端財管市場以及中小企業等面向。

近期花旗銀行就大規模公開宣示財富管理的策略，花旗 (台灣) 銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，花旗財富管理進一步投資數位工具與人才培育，並強調深化數位諮詢、市場資訊、專業團隊及專屬禮遇等四大財富管理核心價值。

其中，花旗銀也將去年推出「全方位財智規劃」數位再升級，下半年全面支援數位載具，讓客戶無須走進分行或打開電腦，使用手機、平板就能審視自己的資產配置情況。

星展銀行過去則多聚焦在中小企業族群，針對未來台灣財管市場，星展銀行 (台灣) 新任總經理林鑫川表示，數位金融趨勢浪潮下，台灣市場科技的力量非常深厚，且進入高齡社會，銀髮族擁有大量資產需要財富管理的協助，另也規劃串聯生態體系，並與生態圈夥伴建立緊密聯繫的合作關係，協助客戶快速、有效地達成理財或營運目標。

星展銀去年底收購澳盛銀在台個人金融與財富管理業務，同時接手澳盛銀逾 54 萬張信用卡以及超過 70 萬名消金客戶，在財管客戶的擴大下，星展銀為提升行員效率，在財富管理人才的招僱上，更估計未來要將人工智慧技術 (AI) 的虛擬人資，這套技術引進至台灣市場，預估可節省人資部門每月約 40 小時的工時。

渣打銀則為了聚焦數位化理財服務，捨棄小分行，將銀彈投入大的數位分行，近 2 年來渣打銀投資上億元，在台北及台中打造兩家 iWealth 數位旗艦，為渣打集團在全球首創結合科技、人性、專業的 6 星級數位金融服務，成功將財富管理諮詢數位化，客戶只要進入渣打銀行任何一間分行，透過數位直播遠端理財諮詢，就能夠與旗艦分行的服務專員視訊，獲得即時的數位理財諮詢服務。

渣打銀個人金融事業處負責人林素真日前也透露，今年於桃園將再設立第 3 家 iWealth 數位旗艦分行，持續積極搶攻台灣 130 萬中小企業主的財富管理市場。

匯豐銀在財富管理部分，同樣導入數位化服務，下半年也計劃推出 24 小時線上外國股票及指數股票型基金即時交易功能，存戶透過線上財富管理系統，可以將想要投資的美國或香港股票、指數股票型基金進行投資。

此外，下半年也將提供保戶線上簽名簽署保單且全行將配平板電腦，協助民眾使用數位服務，預估今年投資可望達新台幣數千萬元。

整體來看，台灣邁入高齡化社會，加上超額儲蓄持續升高，銀行業看準財富管理市場的商機和潛力，搭配金融科技趨勢浪潮，導入數位化服務，以滿足民眾的財富管理需求。

而外銀財管目標除了聚焦於中小企業和高端客戶之外，也逐步將觸角伸至年輕族群，目前看來，外銀財管策略各有不同，要如何拔得頭籌，取得高市占率，外界都在關注。