NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈街巷紅毯最帥　許茹芸偷抱打氣不怕拔樁？侯友宜：選舉要選人的心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈觀察〉台灣超額儲蓄續升高 四大外銀積極搶進財富管

鉅亨網2018/06/24 15:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

由於資本市場投資不振，台灣已連 5 年累積超過新台幣 2 兆元的超額儲蓄，這也讓財富管理的必要性日益增加，而向來深耕且不斷拓展台灣財富管理市場的花旗、星展、匯豐以及渣打等四大外銀，更投入母集團資源、導入數位化理財服務以及擴增財富管理人才等方式，積極搶攻台灣的財富管理市場。

根據主計總處最新預測，今年超額儲蓄 (國民儲蓄毛額減掉國內投資毛額) 將達 2 兆 2810 億元，已經是連續第 5 年突破 2 兆新台幣大關，顯示國內閒置資金持續升高。

而看準台灣高齡化加上高儲蓄率，手續費收入高的財管業務，也成了銀行業積極耕耘的項目，向來聚焦台灣財富管理市場的外銀，更紛紛投入資源，搶攻財富管理市場，且也有亮眼成績。根據金管會統計，今 (2018) 年第 1 季包括星展銀、匯豐銀和渣打銀分行手續費收入都呈現正成長，分別年成長 74.8%、22.8% 以及 7.1%，花旗銀則年衰退 6.9%。

觀察各大外銀的財富管理策略上，多數聚焦提升財管需求便利性，導入數位化商品服務，並客製化財管服務，以及切入高端財管市場以及中小企業等面向。

近期花旗銀行就大規模公開宣示財富管理的策略，花旗 (台灣) 銀行消費金融總事業群負責人賀德俐表示，花旗財富管理進一步投資數位工具與人才培育，並強調深化數位諮詢、市場資訊、專業團隊及專屬禮遇等四大財富管理核心價值。

其中，花旗銀也將去年推出「全方位財智規劃」數位再升級，下半年全面支援數位載具，讓客戶無須走進分行或打開電腦，使用手機、平板就能審視自己的資產配置情況。

星展銀行過去則多聚焦在中小企業族群，針對未來台灣財管市場，星展銀行 (台灣) 新任總經理林鑫川表示，數位金融趨勢浪潮下，台灣市場科技的力量非常深厚，且進入高齡社會，銀髮族擁有大量資產需要財富管理的協助，另也規劃串聯生態體系，並與生態圈夥伴建立緊密聯繫的合作關係，協助客戶快速、有效地達成理財或營運目標。

星展銀去年底收購澳盛銀在台個人金融與財富管理業務，同時接手澳盛銀逾 54 萬張信用卡以及超過 70 萬名消金客戶，在財管客戶的擴大下，星展銀為提升行員效率，在財富管理人才的招僱上，更估計未來要將人工智慧技術 (AI) 的虛擬人資，這套技術引進至台灣市場，預估可節省人資部門每月約 40 小時的工時。

渣打銀則為了聚焦數位化理財服務，捨棄小分行，將銀彈投入大的數位分行，近 2 年來渣打銀投資上億元，在台北及台中打造兩家 iWealth 數位旗艦，為渣打集團在全球首創結合科技、人性、專業的 6 星級數位金融服務，成功將財富管理諮詢數位化，客戶只要進入渣打銀行任何一間分行，透過數位直播遠端理財諮詢，就能夠與旗艦分行的服務專員視訊，獲得即時的數位理財諮詢服務。

渣打銀個人金融事業處負責人林素真日前也透露，今年於桃園將再設立第 3 家 iWealth 數位旗艦分行，持續積極搶攻台灣 130 萬中小企業主的財富管理市場。

匯豐銀在財富管理部分，同樣導入數位化服務，下半年也計劃推出 24 小時線上外國股票及指數股票型基金即時交易功能，存戶透過線上財富管理系統，可以將想要投資的美國或香港股票、指數股票型基金進行投資。

此外，下半年也將提供保戶線上簽名簽署保單且全行將配平板電腦，協助民眾使用數位服務，預估今年投資可望達新台幣數千萬元。

整體來看，台灣邁入高齡化社會，加上超額儲蓄持續升高，銀行業看準財富管理市場的商機和潛力，搭配金融科技趨勢浪潮，導入數位化服務，以滿足民眾的財富管理需求。

而外銀財管目標除了聚焦於中小企業和高端客戶之外，也逐步將觸角伸至年輕族群，目前看來，外銀財管策略各有不同，要如何拔得頭籌，取得高市占率，外界都在關注。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字外銀儲蓄財富管理數位化渣打星展花旗匯豐headline
〈鉅亨看世界〉萎縮的高跟鞋市場〈觀察〉鴻海集團撐腰 群創...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan