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中央社

25年前高考被頂替 陸舉報人：人生從此大不同

中央社2018/06/24 15:14
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）中國男子王宏偉1993年誤以為高考落榜，2年後卻發現同縣一名女性「許新霞」疑似易名頂替他的名額上了大學。25年過去，窮困潦倒的王宏偉決定找已升任醫院理療科主任的頂替者討說法。

中新網報導，1993年，王宏偉就讀河北省邯鄲市大名縣一中並參加高考（類似大學聯考），因為資訊錯誤，他一直沒有發現自己分數夠格上大學。王宏偉隔年重考上河北輕化工學院紡織專業，卻在2年後的一份大名縣老鄉會通訊錄發現另一名女性「王宏偉」。

王宏偉說，「當時看到這個名字心裏就咯咚一下，因為當年大名的高考成績榜單上，除了我一人叫王宏偉再無二人。」

之後，王宏偉父親動用私人關係找到邯鄲招生辦，被告知兒子王宏偉的准考證號、分數，確實被人冒名頂替上了大學。這名女性「王宏偉」原名許新霞，上大學前，戶口從王家莊村遷入大街鄉王董村，並改名王宏偉。

冒名頂替一事揭露後，當年大名縣一中副校長、主任及縣政法委副書記等輪番說情，王宏偉家人收到重考補償費人民幣1萬元、當年冬天還有人給王家免費送去1噸取暖煤，此事也就不了了之。

但由於王宏偉1997年大學畢業後恰逢政府人事政策改革，不再保證分配工作給大專院校畢業生，王宏偉只能自己找工作，創業開的公司最後因經營不善倒閉，目前45歲的他背負著重債，帶著妻兒漂泊異鄉打工。

相較當年頂替的許新霞順利分配到大名縣醫院工作，最後擔任理療科主任，生活不順遂讓王宏偉更感不平，「如果不是被冒名頂替，現在的我像當年同學一樣，大學畢業分配後也許是科級幹部了，現在幾乎夜夜都在夢見高考。」

2018年5月，王宏偉的妻子李清梅決心回老家幫助丈夫「討個說法」。

之後網路文「大名縣一男子疑被女生冒名頂替上學」在大陸網上熱傳，河北省邯鄲市大名縣縣委宣傳部23日稱，該縣對此事高度重視，已成立聯合核查組，並凍結了被舉報人、縣醫院理療科主任「王宏偉」的戶籍，將對此事一查到底。（編輯：翟思嘉/邱國強）1070624

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