25年前高考被頂替 陸舉報人：人生從此大不同

（中央社台北24日電）中國男子王宏偉1993年誤以為高考落榜，2年後卻發現同縣一名女性「許新霞」疑似易名頂替他的名額上了大學。25年過去，窮困潦倒的王宏偉決定找已升任醫院理療科主任的頂替者討說法。

中新網報導，1993年，王宏偉就讀河北省邯鄲市大名縣一中並參加高考（類似大學聯考），因為資訊錯誤，他一直沒有發現自己分數夠格上大學。王宏偉隔年重考上河北輕化工學院紡織專業，卻在2年後的一份大名縣老鄉會通訊錄發現另一名女性「王宏偉」。

王宏偉說，「當時看到這個名字心裏就咯咚一下，因為當年大名的高考成績榜單上，除了我一人叫王宏偉再無二人。」