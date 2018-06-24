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文大宿舍風暴　侯友宜：台灣的政治不該這樣黑暗

記者陳志仁／新北報導2018/06/24 15:53
▲侯友宜強調，幾個大人連續欺負2個說實話的女學生，「台灣的政治不該這樣黑暗」。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜強調，幾個大人連續欺負2個說實話的女學生，「台灣的政治不該這樣黑暗」。（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜夫妻身陷文化大學宿舍的爭議風暴，大群館前館長、文大學生范舒琪、黃郁庭日前在政論節目《新台灣加油》分享住宿心得，遭前文大副教授姚立明質疑「公然說謊」；侯友宜認為，台灣的政治不該這樣黑暗。

侯友宜今（24）日強調，幾個大人連續欺負2個說實話的女學生，「台灣的政治不該這樣黑暗」；選舉是他的事情，不需要去擴大打擊對象，講一些五四三沒營養的事，台灣不需要打負面選舉，「侯友宜選舉，就是侯友宜男子漢正向選舉，對著我來，我全力迎戰！」

侯友宜今日參加土城區婦女公益推展協會的成立「友宜永昌」侯友宜競選市長後援會，並有感而發的說，這是他第一次出來選舉，他不會選舉，也不知道怎麼選舉，原來現在的選舉是透過負面選舉，來贏得選戰，他參選最重要的目的，就是樸實、認真、謙虛、努力，「帶著正向能量往前走，台灣才有機會。」

▲侯友宜幽默的說，他不像新北市議員黃永昌夫婦身經百戰、經驗豐富，要請他做師傅。（圖／侯友宜辦公室提供）

侯友宜指出，選舉不要老是用負面方式去批評別人，最重要要自己很正向的力量，告訴民眾未來可以做什麼事，「選舉我不會選，但是我知道怎麼誠懇去待人家，別人的惡意批評，我都笑笑、虛心接受，我希望回到選舉主軸上好好做事！」並幽默的說，他不像新北市議員黃永昌夫婦身經百戰、經驗豐富，要請他做師傅。

關鍵字侯友宜黃永昌文大宿舍姚立明大群館
不怕拔樁？侯友宜：選舉要選人的心旅行袋三奶　紅藜香蕉化身美容聖品

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