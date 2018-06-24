想證明「子彈無法射穿書」　網紅鏡頭前被女友擊斃

別拿自己的生命開玩笑！去年 6 月，美國一名網紅為了證明「子彈無法射穿百科全書」，竟然慫恿懷孕的女友朝向他胸前開槍。最後子彈射穿了書本與男子的胸膛，讓他當場重傷送醫不治，而他的女友也因此被判刑。
根據外國媒體報導，美國明尼蘇達州一名 22 歲男子路易茲（Pedro Ruiz）和女友培瑞茲（Monalisa Perez），原本只是在 YouTube 上拍攝惡搞影片的網紅情侶；然而在去年 6 月，路易茲為了吸引更多人的目光，竟然突發奇想模仿電視節目上的特技鏡頭，要求懷孕中的女友朝著自己開槍。
日前明尼蘇達州檢方公布了這段路易茲死前最後影像，影片中可見，開槍前路易茲還自我調侃，表示若自己真的因此而死，上帝可能會因為他太愚蠢而拒絕讓他進入天堂的大門，最後卻一語成讖。
案發後，女友培瑞茲因此被判處二級謀殺罪，未來 3 年間每年都得在獄中服刑一個月，而 3 個月刑期以居家軟禁進行，外加緩刑 10 年、終身剝奪持有槍械的權利。
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