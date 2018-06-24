想證明「子彈無法射穿書」　網紅鏡頭前被女友擊斃

別拿自己的生命開玩笑！去年 6 月，美國一名網紅為了證明「子彈無法射穿百科全書」，竟然慫恿懷孕的女友朝向他胸前開槍。最後子彈射穿了書本與男子的胸膛，讓他當場重傷送醫不治，而他的女友也因此被判刑。

根據外國媒體報導，美國明尼蘇達州一名 22 歲男子路易茲（Pedro Ruiz）和女友培瑞茲（Monalisa Perez），原本只是在 YouTube 上拍攝惡搞影片的網紅情侶；然而在去年 6 月，路易茲為了吸引更多人的目光，竟然突發奇想模仿電視節目上的特技鏡頭，要求懷孕中的女友朝著自己開槍。