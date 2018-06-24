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〈觀察〉鋼鐵產品供需狀況不同 爭取豁免232條款費

鉅亨網2018/06/24 15:40
鉅亨網 / NOWnews
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由美國發動的貿易戰正方興未艾，包括全球股市都因此出現劇烈波動，對於鋼鐵廠來說，影響更直接的是 232 條款，統一增加 25% 的關稅，但各種產品競爭狀況不同，要統一爭取豁免還是放棄豁免憑各自本事，不僅廠商各有盤算，更是政府必須通盤考量的問題。

台灣跟韓國在多項產業都有廣泛重疊性，因此在國際市場上的競爭也屢見不鮮，對於鋼鐵產業來說，這次韓國已經接受美方條件，以 2015 年及 2016 年的銷售數量為基準，在其 70% 的配額內取得關稅豁免，換言之，台灣鋼品價格等於直接比韓國貴了 25%，競爭力立馬打折。

不過，事情並沒有表面上看到的那麼單純，以鍍鋅鋼板及鋼管 2 項產品為例，對於是否要爭取豁免，廠商看法就完全不同，鍍鋅鋼板競爭相當激烈，客戶的價格敏感度高，因此台廠如果比對手多出一個 25% 的關稅，基本上只能投降，眼睜睜看著客戶琵琶別抱，所以希望取得豁免，也成了相關廠商最關心的問題。

但是鋼管就不同了，由於國際油價維持高檔，美國本土的油商產油意願增加，而產油量增加也將直接推升輸油管線的建置需求，帶動鋼管需求增加，而韓國因為有配額限制，無法吃下所有訂單，在需求大於供給下，油商對於 25% 的關稅並不在意，重點是要有足夠的鋼管來建置輸油管線，因此台灣鋼管業者也不願為了省下 25% 的關稅，反倒受限於配額。

貿易戰的面向涉及廣泛，對於各個產業的影響也不盡相同，更何況，廠商的競爭力也有強有弱，要如何兼顧產業發展及廠商經營，取得最大公約數，就需要發揮最高的智慧了。

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關鍵字鋼鐵美國貿易戰232條款關稅鋼管油價鍍鋅鋼板headline
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