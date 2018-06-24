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今日廣場》張宮熊／論軍公教退撫制度之信賴保護原則

文／張宮熊2018/06/24 15:56
▲立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（左4）、副總統陳建仁（右4）等人21日在總統府，針對年金改革方案通過發表談話。中央社記者徐肇昌攝107年6月21日
▲立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（左4）、副總統陳建仁（右4）等人21日在總統府，針對年金改革方案通過發表談話。中央社記者徐肇昌攝107年6月21日

近日來退休公教人員陸續收到年金新制的行政處分書。之前面對不確定的退休新制退休金金額，已經讓退休公教處於焦慮之中。現在收到行政處分書後，看到確切新制退休金數字，更怒火中燒。紛紛以覆審或訴願書方式展開正當反擊，以捍衛人生最後階段的生活保障。

法律上對當事人有兩大基本原則：不溯及既往，以及信賴保護原則。其精神在保護當事人法律相關權益。只有一種情況下可以溯及既往：亦即新的辦法優於舊的辦法。

負責年金改革的政務委員林萬億説：「不合理的退撫制度 不可能用信賴保障。」這句話本身就很弔詭，你是球員兼裁判、行政單位兼司法單位？現在是講法律，什麼叫不合理？有沒有合法、有沒有合理？不是你行政單位說了算。也請林大政委摸摸良心，你讓這些幾十萬戶臨老的公教人員喪失基本的生活保障，午夜夢迴時，您睡得著嗎？

這個政府，用一個社會學者來執行「傳說中即將面臨財務困難」的軍公教勞工保險退休基金進行改革，宣稱可以永續經營？不知道是在進行「社會改革」還是「財政改革」？另外，若如蔡大總統所說，台灣目前是20年來經濟最好的時候，那麼軍公教勞工退休基金怎麼會面臨經營困難呢？

一個政府最重要的是誠信，沒有誠信就沒有永續經營。那個執政黨說年輕的軍公教贊成年金改革？如果年輕軍公教人員眼看著政府沒有誠信地對待弱勢退休軍公教，也會強烈懷疑未來你也會對我同樣不守信用。

這個政府為什麼如此魯莽行事？係完全用政治角度做思考，認為已經把最大的敵人國民黨打趴了，就算是改朝換代了。那個執政黨認為既然已經改朝換代了，就可以全部打掉重煉，甚至顢頇行事，完全不顧慮現存法律。但是人民眼睛是雪亮的，中華民國仍然存在，法律依然存在，國民黨雖然「吳主席」並不代表改朝換代，4年總會清算一次帳！

《資治通鑒》説：夫信者，人君之大寶也。國保於民，民保於信；非信無以使民，非民無以守國。是故....善為國者不欺其民，善為家者不欺其親。不善者反之…

兼具歷史評述與執政價值觀的《資治通鑒》點出：信譽是國家領導人至高無上的法寶。國家靠人民來保衛，人民靠信譽來保護；不講信譽無法使人民服從，沒有人民便無法維持國家。所以自古善於治國者不欺騙人民，善於治家者不欺騙親人，只有蠢才反其道而行…

這個左手欺騙人民，右手要玩弄法律的執政團隊充滿數不盡的蠢才，等著吧！

●作者：張宮熊／大學教授，2018世界名人錄得獎人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字今日廣場年改年金改革退休金信賴保護原則
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