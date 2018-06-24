董事長樂團鍍金 宣布跨足電影9月再赴歐巡演

（中央社記者汪宜儒台北24日電）出道21年的董事長樂團今年第8次角逐金曲最佳樂團獎，終於如願二度獲獎。此外，由成員大鈞監製的電影「搖滾樂殺人事件」將在台北電影節首映，樂團也將在9月展開歐洲巡演。

董事長樂團表示，這次的創作專輯「祭」耗時2年多，最困難的部分就是將九天民俗技藝團的鼓陣與搖滾樂結合，感謝金曲評審聽見董事長樂團對於台灣傳統文化傳承與音樂的堅持。

主唱吉董表示，雖然距離上次得獎是10年前，但看見茄子蛋得新人獎更讓他們開心不已，他回憶，當年「ㄞ國歌曲」專輯發掘了後來的很多歌手，他始終相信，喜歡音樂、堅持到底，就有得獎的機會。