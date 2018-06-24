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中央社

董事長樂團鍍金 宣布跨足電影9月再赴歐巡演

中央社2018/06/24 15:38
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北24日電）出道21年的董事長樂團今年第8次角逐金曲最佳樂團獎，終於如願二度獲獎。此外，由成員大鈞監製的電影「搖滾樂殺人事件」將在台北電影節首映，樂團也將在9月展開歐洲巡演。

董事長樂團表示，這次的創作專輯「祭」耗時2年多，最困難的部分就是將九天民俗技藝團的鼓陣與搖滾樂結合，感謝金曲評審聽見董事長樂團對於台灣傳統文化傳承與音樂的堅持。

主唱吉董表示，雖然距離上次得獎是10年前，但看見茄子蛋得新人獎更讓他們開心不已，他回憶，當年「ㄞ國歌曲」專輯發掘了後來的很多歌手，他始終相信，喜歡音樂、堅持到底，就有得獎的機會。

大鈞說，董事長出道21年，今年是特別的年，因為嘗試了很多不一樣的可能，除了之前與躍演劇團合作音樂劇，更首次參與電影監製。

在「搖滾樂殺人事件」裡，大鈞找了「滅火器」大正、Trash的阿夜、「八十八棵芭樂籽」阿強以及演員宋柏緯、林辰唏、李亦捷、姚愛甯等人參與演出，是一部結合音樂與劇情的電影，他說，日前針對圈內好友試映，口碑很不錯，希望能延續金曲好運氣，在9月份上映後獲得好票房。

在巡演的部分，董事長將與九天民俗技藝團以及「客語歌后」官靈芝等歌手從台灣出發、邁向歐洲。在台的兩場免費公演分別是7月22日在南投縣政府演藝廳，8月5日在台中胡蘆墩文化中心。接著9月啟程前往英國曼徹斯特、法國巴黎、瑞士蘇黎世、德國慕尼黑以及德國柏林等地。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070624

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