紅藜香蕉化身「旅行袋三奶」　屏東好物創意吸睛

為推廣屏東縣優質紅藜與香蕉，縣府於今(24)日在屏東公園舉辦屏東好物系列「與藜蕉朋友」行銷活動，其中最吸睛的就是由農產品化身為美容清潔用品，包含香蕉防晒奶、香蕉清潔奶及紅藜去角質奶所組成的「旅行袋三奶」。

紅藜跟香蕉是屏東縣主要農特產品之一，紅藜種植以三地門、來義、春日、泰武、霧臺及瑪家原鄉等地為主，目前種植面積已近200公頃，周邊商品如紅藜啤酒、紅藜鐵路便當、紅藜餅乾等，都廣受消費者喜愛。而香蕉種植面積超過4000公頃，高居全台之冠。今年生產氣候條件佳，香蕉與紅藜的質量都相當好，在消費市場上很有競爭力，縣府團隊也積極開發國內外通路市場，做農民最強而有力的後盾。