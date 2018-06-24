紅藜香蕉化身「旅行袋三奶」　屏東好物創意吸睛

為推廣屏東縣優質紅藜與香蕉，縣府於今(24)日在屏東公園舉辦屏東好物系列「與藜蕉朋友」行銷活動，其中最吸睛的就是由農產品化身為美容清潔用品，包含香蕉防晒奶、香蕉清潔奶及紅藜去角質奶所組成的「旅行袋三奶」。
紅藜跟香蕉是屏東縣主要農特產品之一，紅藜種植以三地門、來義、春日、泰武、霧臺及瑪家原鄉等地為主，目前種植面積已近200公頃，周邊商品如紅藜啤酒、紅藜鐵路便當、紅藜餅乾等，都廣受消費者喜愛。而香蕉種植面積超過4000公頃，高居全台之冠。今年生產氣候條件佳，香蕉與紅藜的質量都相當好，在消費市場上很有競爭力，縣府團隊也積極開發國內外通路市場，做農民最強而有力的後盾。
▲屏東縣24日在屏東公園舉辦屏東好物系列「與藜蕉朋友」行銷活動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.24）
縣長潘孟安指出，屏縣府以紅藜與香蕉做為活動主軸，為讓消費者對於農產品有煥然一新的感覺，不拘束於農產品只能鮮食的刻板印象，特別讓食用的農產品，化身為美容清潔聖品，並以時下流行用語暱稱，包含香蕉防晒奶、香蕉清潔奶及紅藜去角質奶，組合成旅行小物，不僅實用且增加話題性與趣味性，取名為旅行帶（袋）三奶，成為新興商品。
活動現場只要消費達500元以上，就能免費兌換1組旅行袋，民眾上到「屏東農好」臉書打卡按讚並分享，就送香蕉1根，還有讓小朋友體驗香蕉奶昔DIY活動，以及其它當季農特產品可購買、品嚐，吸引許多外出休閒的民眾上門，讓現場展售的農民忙得不亦樂乎。