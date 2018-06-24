臉書魅力漸失 年輕人更愛Instagram和Sna

瑪儂保留臉書帳號，以便與這個龐大社群網站上的大批用戶保持聯繫，同時把它當成登入其他應用程式的「途徑」。

住在舊金山的瑪儂說：「我不會在這邊（臉書）更新狀態或個人資訊。」

17歲美國少女瑪儂（Manon）雖有臉書帳號，但她要與朋友連繫時，用的卻是Instagram或Snapchat等其他社群網站。

（中央社舊金山24日綜合外電報導）研究顯示，臉書（Facebook）正逐漸失去對美國年輕用戶的吸引力，逐漸成為高齡化社群網站，比起臉書，年輕用戶如今更愛用照片分享網站Instagram和Snapchat。

瑪儂說：「要與朋友連繫時，我會用Snapchat。」

「大家都說，臉書已經過時。我想，這是因為每位家長都有臉書帳號了。」

臉書全球用戶如今已突破20億大關，但也逐漸失去對核心基礎年輕用戶的吸引力。

臉書成為全球最有價值和力量的企業之一，卻不再是年輕人眼中最酷的社群網站，他們紛紛轉往臉書旗下的Snapchat和Instagram。

根據美國智庫皮尤研究中心（Pew ResearchCenter）今年的調查，年齡介於13歲至17歲的美國青少年中，有51%使用臉書，72%使用Instagram，69%使用Snapchat。調查還發現，有85%的青少年使用谷歌的影片分享服務YouTube。

皮尤2014-15年的調查顯示，有71%青少年使用臉書，領先其他社群網站，而這般光景如今已不復存在。

皮尤研究人員安德森（Monica Anderson）說：「對青少年而言，社群媒體環境與3年前相比已大不相同。」

「當時，青少年使用社群媒體大多以臉書為主。如今，他們不再習慣以單一個平台為中心。」

在臉書爆出最新個資醜聞前，青少年已開始對臉書興趣缺缺。

根據弗雷斯特研究公司（Forrester Research）調查，34%的美國年輕網友認為臉書是「老人和爸媽在用的網站」。

市場調查公司eMarketer所做的另一份報告也得出類似結論，估計臉書今年將失去大約200萬名24歲以下的美國用戶。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070624