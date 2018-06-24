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市長獎頒獎新營登場　李孟諺勉勵畢業生培養多元興趣

記者黃文博／台南報導2018/06/24 16:19
▲106學年度市長獎頒獎，台南市長李孟諺親自主持。（圖／台南市新聞處提供，2018.06.24）
▲106學年度市長獎頒獎，台南市長李孟諺親自主持。（圖／台南市新聞處提供，2018.06.24）

106學年度市長獎頒獎典禮計5場次頒獎，第二場次23日在新營文化中心舉行，台南市長李孟諺親自主持，簡單隆重；受獎學校為北門區、將軍區、西港區、學甲區、安定區、七股區、東山區、後壁區、佳里區、柳營區、白河區、鹽水區及新營區等13區之國中小及補校，共計779人。

台南市長獎獎項共有7種，包括市長優學獎、市長語文獎、市長科技獎、市長藝術獎、市長體育獎、市長嘉行獎、市長勵志獎，得獎學生可獲頒獎牌一座及獎狀一紙，李孟諺親自頒獎，並安排得獎學生與市長、家長及校長合照，一同分享得獎的榮耀與喜悅。

李孟諺致詞指出，科技快速發展，社會不斷變遷，但是有些價值是不容忽視，值得持續保存，例如家庭裡面的孝道，學校裡面的同儕誠信，又或者是出社會後的工作熱忱；除此之外，李市長認為保有閱讀習慣以及養成良好的運動習慣也是必要的。

李孟諺表示，閱讀好像帶著一把開啟寶藏的鑰匙，不管在任何領域都可以充實自己，讓自己有更進一步的發展；而運動的習慣會讓你一生受用不盡，不但讓身體更健康，也讓心理更多的平恆。

最後，李孟諺勉勵畢業生們要培養多元興趣，音樂也好或美術也罷，甚至是運動棋藝等；各種不同的興趣會豐富人生，也讓你的成長過程更有深度。

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