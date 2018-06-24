暑期青春鬥牛籃球賽　山城學生熱烈響應

和平警分局於「暑期青春專案」期間，結合和平區衛生所、東勢區老馬籃球隊及東勢高工共同舉辦「青春三對三鬥牛籃球比賽」活動，並邀請和平區及東勢區等6所國中學生組隊參加。比賽於24日上午8點至12點在東勢高工室內籃球場舉行，共計有21組約100人參與，學生反應熱烈，比賽成績前4名隊伍頒發獎金鼓勵。

為維護青少年安全，讓青少年有正當休閒活動，避免學生誤觸毒品及受詐騙集團不法利用成為提款車手；和平警分局偵查隊副隊長李義洋在比賽前，先向學生們宣導反毒及防詐騙之重要性，用趣味問答代替教條式宣導，廣受學生喜愛，也讓學生在放暑假前，瞭解6月為「行政院頒訂擴大反毒月」，切勿好奇沾染毒品。警方在現場也提供最近於夜店及轟趴流行之「彩虹菸」照片，說明染毒後損害健康情形及應負相關之刑責，讓學生有所警惕。