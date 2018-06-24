沙烏地女性開車解禁 首夜上路受歡呼鼓勵

法新社報導，薩馬爾（Samar Almogren）終於在自己出生成長的城市首次駕駛自有車輛上路。住在利雅德北區納吉斯（Narjiss）區的她今天午夜向孩子道晚安後，穿上白色「阿巴雅」（abaya）長罩袍，踏入停在屋外她擁有的白色GMC休旅車駕駛座。

彭博報導，今天午夜，一小群沙烏地阿拉伯女性在利雅德駕車駛過還很熱鬧的街道。在一個較隱密的地區，則有二十餘位外國和沙國女性聚在一起慶祝，她們計畫組成車隊在附近繞行。

（中央社利雅德24日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯女性開車禁令今天解除，午夜一過，一群群女性駕車駛入首都利雅德街頭歡呼慶祝。電視女主播薩馬爾也首度開車上路，沿途每隔幾公尺就有人向她道賀，不分男女。

薩馬爾駛入利雅德主要道路「法赫德國王」（KingFahd）大道，一邊表示：「我起雞皮疙瘩。我從沒想像過自己能在這條路上開車。」當她駕車在利雅德市區穿梭時，男男女女攔下她的車向她道賀和表達支持。

一群20多歲男性因小事故在路旁等待警察排解時，見到薩馬爾的車輛駛過，對她微笑和歡呼。警察也抬起頭露出微笑。

一位在人行道上抽菸的穿西裝男子，則對薩馬爾大聲鼓掌。一對手牽手散步的年輕情侶則停下腳步，對薩馬爾比出大拇指和勝利手勢。

一名駕車駛過現場的男子說：「我非常驕傲。這感覺像是節慶日。」顯然受到感動的薩馬爾則表示：「他們還說這個社會沒準備好讓女性開車。」

薩馬爾最小的4歲兒子沙洛姆（Salloum）患有唐氏症，她已經決定明天要開車去哪裡。「我明天第一趟行程，是帶沙洛姆到我母親家，接著開車載我母親到任何她想去的地方。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070624