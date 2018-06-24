報關公會全國聯合會會員大會今舉行　蔡銘鋒當選理事長

中華民國報關公會全國聯合會於今(24)日下午，在高雄市君鴻國際酒店星光廳，舉行第2屆第1次會員大會，會中並選出新任理事長蔡銘鋒等理監事團隊，以利會務運作。

中華民國報關公會全國聯合會第2屆第1次會員大會，是由主辦的高雄市報關公會理事長洪明三與全國聯合會理事長魏慶利共同主持，有該會會員與會，財政部關務署署長廖超祥、關務署高雄關關務長陳金標、小港分關主任陳連德、公關股長張高財、基隆關副關務長李明星、高雄港務警察總隊副總隊長潘志成等人與會。



▲中華民國報關公會全國聯合會選出新任理事長蔡銘鋒等理監事團隊，以利會務運作。(圖／記者黃守作攝，2018.06.24)

會中進行會務工作報告、理事會工作報告及監事會監察報告，並進行討論提案，審議通過106年度歲入歲出決算表、107年度工作計劃表，以及107年度收支預算表等提案。



▲財政部關務署署長廖超祥到場致詞。(圖／記者黃守作攝，2018.06.24)

會中進行第2屆理、監事選舉，順利選出新任理、監事，當選名單如后，理事長蔡銘鋒、常務理事黃啟明、許榮達、洪明三、張文正、陳坤龍、涂瑞益、理事高振明、林忠義、吳榮達、詹春龍、黃進春、蔡銘湟、王秋冬、王和貴、麥金順、洪秋東、盧清芳、楊季棠、簡奇良、阮明福等21位。



常務監事鄭世琦、監事嚴靜蘭、蔡易達、李光彩、洪正隆、蔡文正、陳有山等7位，以利會務之運作。