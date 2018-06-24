川普揚言課徵汽車關稅 歐盟：絕對奉還

（中央社巴黎23日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（EC）高階官員表示，美國若採取任何調高歐製汽車關稅的行動，歐盟（EU）必會有所回應。這是美歐雙方針對持續升溫貿易大戰的最新言詞交鋒。

歐盟表示，在反制川普聲稱美國受到歐盟不公平對待的同時，歐盟會繼續在美歐貿易爭端中採取以牙還牙的升溫策略。

川普昨天揚言，要對所有在歐盟區組裝的進口車課徵20%關稅。一個月前，美國政府針對進口車和相關零件是否會威脅國家安全一事展開調查，商務部將調查截止期限訂在2019年2月。

法國「世界報」（Le Monde）今天報導，主管就業與成長的歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）表示：「若他們決定提高進口關稅，我們再度別無選擇，必須有所反應。」