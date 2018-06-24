38國抨擊人權情勢 菲律賓外長反駁

（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）菲律賓掃毒人權爭議延燒，聯合國人權理事會（UNHRC）中有38個會員國要求馬尼拉停止掃毒殺戮，配合國際社會進行調查，菲律賓外長反駁這些國家盲目抨擊。

6月19日在第38屆UNHRC會議上，以冰島為首的38個歐美國家，呼籲菲律賓政府採取必要步驟，終止因掃毒行動而造成的殺戮，並配合聯合國系統，在無前提及限制的情況下，調查所有死亡案件。

這些國家在聲明中，承認菲律賓毒品氾濫問題嚴重，但表示掃毒行動應在完全尊重法治及人權的情況下執行。

聲明也對菲國人權委員會成員及媒體言論自由受到的干擾，表示關切。