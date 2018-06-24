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復育大肚山天然林　中市府設生態園區培育苗木

記者柳榮俊／台中報導2018/06/24 16:36
▲大肚山將設生態園區苗木培育計畫（圖／建設局提供 , 2018.6.24)
▲大肚山將設生態園區苗木培育計畫（圖／建設局提供 , 2018.6.24)

台中市政府推動8年百萬棵植樹計畫，並進一步調查「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規劃」，發現42種樹木在大肚山森林中鮮少出現，須優先列為復育對象。建設局長黃玉霖表示，市府將詳細田野調查，劃定森林生態園區範圍作為天然林復育場所，並配合周邊林木種類、成分及空地位置，選擇可行的樹林原生種類，規劃苗木種類融合種植，不僅維持生態保育，還地於林，更能淨化空氣。

市府建設局表示， 目前大肚山天然林植被主要為相思樹林及大黍草生地，而相思樹原生於恆春半島，為早期居民生產炭薪的木柴，因此大量種植在大肚山上，並非大肚山原生天然林；加上過去當地居民放牧，經常以燒山方式讓牧草生長以利飼養，導致大肚山原生種源缺乏、森林面積退縮；甚至外來植物陰香大舉入侵，侵占了原有香楠的生態棲位。

為復育大肚山天然林，市府調查「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規劃」報告，發現大肚山潛在天然林有7個植群型、69種樹木；其中，19種樹木無需復育可自然生長、42種為大肚山森林中鮮少出現，須優先列為復育。

考量要以自然演替方式回復天然林，相當困難，建設局長黃玉霖表示，市府經過縝密文獻蒐集及田野調查，優先以森林生態園區作為復育場所，配合八年100萬植樹計劃進行苗木培育。同時，考量周邊林木種類、成分及空地位置，選擇可行的樹林原生種類，融合種植可行苗木種類，建立未來大肚山原始天然林樹種的棲地保存。

建設局進一步指出，建設局大肚山天然林復育計劃將以20至30個點畫定一個實驗區，並考量大肚山地理位置因地表水滲透於地底，水位較低，容易缺水、澆灌不易。優先將找出節水及開發水源為計劃重點，後續將以5年維護管養契約復育長期天然林棲地。

關鍵字大肚山森林公園苗木
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