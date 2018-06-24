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南部31產學機構結盟 助社區及產業升級

中央社2018/06/24 16:27
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（中央社記者程啟峰高雄24日電）樹德科技大學邀集高雄、屏東與台南31個機構成立「三環區域產學暨大學社會責任推動聯盟」，利用產官學研資源及力量，協助學校鄰近社區及產業加值升級，並縮短學生學用落差。

樹德科大日前邀集台南、高雄、屏東研究機構、地方政府局處、區公所、大學，高中職，產業界、社區協會及公益團體等31個機構簽約共組「三環區域產學聯盟」，讓學校走入社區連接產業與市場，善盡社會責任。

三環區域產學聯盟成員，包含樹德科大、高雄師範大學、高雄科技大學、義守大學、文藻大學、樹德家商、鳳山商工、屏北高中；高雄市教育局、文化局、體育處、民政局及其所屬燕巢、岡山、旗山與杉林等區公所；金屬中心、吉而好文創公司、全鋒公司及多個社區協會與公益團體。

推動這項聯盟的樹德科大研發處長朱維政今天指出，聯盟以會員學校為中心搭建資源端與需求端的合作平台，協助鄰近社區及地方產業加值升級。除了善盡學校社會責任，也讓學生走入社區參與文創、長照等服務，縮短學用落差；透過整合運用成員資源及力量，促進地方觀光、文創等產業發展。

地方對聯盟的成立寄予厚望，旗山區長陳佑瑞認為，過去大學投入社區服務沒有延續性，如今有這整合平台，對未來偏鄉社區發展會有很大助益。岡山區長林文祺也期盼透過聯盟協助推動轄內眷村活化，並再造阿公店溪沿岸成為在地觀光新亮點。

杉林區長鍾炳光則表示，杉林區人口老化嚴重，老人關懷有很大需求，包括就醫與老人共食等議題，希望聯盟能讓當地長輩獲得更多幫助。(編輯：吳佳穎/李亨山)1070624

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