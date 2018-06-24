台中花博　邀國際建築大師隈研吾打造積木館

迎接台中世界花博到來，台中市政府邀請台開公司在花博后里森林園區打造積木概念館，更由2020東京奧運主場館建築師隈研吾設計，以天然木頭材料、運用1,450個三角積木堆疊搭建，建置兼具環保及舒適的空間，並結合茶花打造具特色的藝術裝置，場內亦展示1,554種茶花品種，每月也將依不同花期更換花藝佈展，期間展示不同品種開花，各品種還有獨特的QR code供參觀者掃描認識茶花相關知識，讓遊客在綠生活空間體驗欣賞茶花之美。

經濟發展局表示，積木概念館以積木形式展現「童趣」、木構造展現「綠生活」作為兩大展覽核心精神，運用三角積木作為建築結構與造型，打破直角與水平角度的建築形式，為空間增添趣味，並運用綠能科技與創新設計結合茶花，重新鏈結自然與生活，實踐環境與建築永續的理念。

在積木概念館外廣場，每個人還可利用三角型積木單元組合創作出屬於個人獨一無二的空間；館內將展示茶花，涵跨六大品系紅山茶、雲南茶、茶梅、威斯茶、山茶雜交種、原生種茶花等，結合純粹木構建築、傢俱與器具，凸顯茶花的豐富姿態與花色之美。

市府盼透過積木概念館，使國際知名建築大師作品於台中花博呈現，讓花博不只是花卉展覽，更是各地優秀藝術家、建築師、設計師展現創意的作品展示平台。

2018台中世界花博包括后里馬場及森林園區、外埔、豐原葫蘆墩公園三大展區，從各層面落實「花現GNP─Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活」的三生精神，重新定義有溫度的GNP，展期從今年11月3日至明年4月24日，歡迎國內外民眾踴躍參與。