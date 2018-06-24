多圖／孔劉拔劍秒變「金信」　自爆《鬼怪》續集計畫

孔劉今（24）日來台出席手機活動，會上主持人黃子佼不斷為大家謀福利，還擅自額外加碼，從一個幸運兒的擊掌，變成一整排上台，讓孔太太們開心的瘋狂尖叫；原本上台只能擊掌，但孔劉也自動加碼福利，與每位粉絲愛的抱抱，相當親民。
孔劉表示，能再度因代言來台，透過活動與大家近距離接觸，覺得非常棒，不過中間流汗一直跑到後台，真的非常抱歉，他感性說：「我每次來，大家都很熱情歡迎我，我很感謝，雖然有時候的問答讓我很慌張，但還是謝謝今天的主持人黃子佼，我每次來都很開心，回去韓國能量都滿滿的。」
▲孔劉。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
活動結束送走孔劉後，黃子佼突然Cue大家唱「生日快樂歌」，提前替7月10日生日的他慶生，孔劉因為此舉嚇到直冒汗，慌張的說：「我以為發生了什麼事故，但我生日還久，大家提早讓我變成40歲了。」說完，他也拿起刀子準備切蛋糕，但久違碰到「長刀」，他現場秒變《鬼怪》裡的金信，擺出劇中拿刀的動作，讓現場尖叫不已。
他遵照台灣習俗將兩個願望公開，第一是希望在場的所有人平安健康，第二則是能遇到好作品，不想讓粉絲等太久，此時黃子佼詢問：「若《鬼怪》拍續集有機會出演嗎？」孔劉表示：「沒有聽說《鬼怪》有拍續集的計畫，如果有的話，我應該沒有理由不接演，但說實在的，拍續集是很好，但我想用不同的角色跟大家見面，這才是我最希望的，因為大家所不知道的孔劉太多了。」
▲孔劉讓粉絲尖叫不已。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
▲孔劉。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
▲粉絲提前為孔劉慶生。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
▲孔劉與粉絲互動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
▲孔劉送愛的抱抱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）