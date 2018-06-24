多圖／孔劉拔劍秒變「金信」　自爆《鬼怪》續集計畫

孔劉今（24）日來台出席手機活動，會上主持人黃子佼不斷為大家謀福利，還擅自額外加碼，從一個幸運兒的擊掌，變成一整排上台，讓孔太太們開心的瘋狂尖叫；原本上台只能擊掌，但孔劉也自動加碼福利，與每位粉絲愛的抱抱，相當親民。

孔劉表示，能再度因代言來台，透過活動與大家近距離接觸，覺得非常棒，不過中間流汗一直跑到後台，真的非常抱歉，他感性說：「我每次來，大家都很熱情歡迎我，我很感謝，雖然有時候的問答讓我很慌張，但還是謝謝今天的主持人黃子佼，我每次來都很開心，回去韓國能量都滿滿的。」