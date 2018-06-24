夏季夢幻食材綠竹筍　寶山水庫大集合展售促銷

邱鏡淳介紹寶山鄉綠竹筍種植面積約90公頃，總產量約700公噸，為新竹縣之冠。由於鄉內的土質鬆軟，水質純淨，因此所種植的綠竹筍質地細嫩，口感鮮脆，無論是甜度、柔嫩度皆屬優良，且含大量的粗纖維、維生素等，相當受到消費者的喜愛；尤其是是工作節奏快、生活壓力大、容易便秘的上班族，吃筍有助消化吸收、排脂解膩，是健康當令的好食材。

新竹縣寶山鄉公所與寶山鄉農會今（24）日在寶山水庫共同舉辦「拍拍寶山嚐嚐綠筍—寶山綠竹筍產業文化展售促銷」活動，縣長邱鏡淳偕同寶山鄉鄉長邱坤桶宣示要為消費者把關，信譽保證提供健康、當令、當地夢幻食材—寶山綠竹筍，歡迎大眾採購享用。



▲綠竹筍是炎炎夏日中的夢幻美食，在寶山水庫展售促銷。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.24）

邱坤桶表示，由於綠竹筍口感香脆，甜度比一般竹筍高，特別適合炎炎夏日品嘗，尤其氣溫提前飆高創紀錄，涼拌綠竹筍更是夏日餐桌上的夢幻食材。農民通常早上採收後，僅在鄰近市場販售，帶土的綠竹筍是新鮮與筍香風味的最佳保證；因為自產自銷產量有限，要吃到綠竹筍並不容易，要品嚐新鮮在地食材，值得走一趟寶山。

今天在寶山水庫的「拍拍寶山嚐嚐綠筍—寶山­綠竹筍產業文化展售促銷」活動，有「白、彎、矮、肥」的寶山綠竹筍大集合，提供給消費者選購，還有闖關遊戲、藝文表演及寫生比賽，許多人全家一起到寶山來尋寶，大呼過癮。



▲綠竹筍是炎炎夏日中的夢幻美食，在寶山水庫展售促銷。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.24）

近年漸有青年回鄉接手綠竹筍產業，透過展售活動，讓年輕農民有一個直接接觸消費者的平台，擴展銷售的管道，不僅幫助年輕農民提高利潤，亦可增加觀光產值，讓在地的產業被看見，希望消費者可以多多支持新竹在地筍農，一起吃當令、當地的綠竹筍。