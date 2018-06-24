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中央社

多倫多鞋子博物館 看遍慾望城市女主角最愛

中央社2018/06/24 16:39
中央社 娛樂 / NOWnews
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海外特派員專欄（中央社記者胡玉立多倫多24日專電）影集「慾望城市」女主角凱莉最愛的時尚名鞋馬諾洛‧伯拉尼克，近期在加拿大多倫多展出。品牌同名設計師伯拉尼克的高跟鞋除了是潮流象徵，也成了當代藝術典藏。奢華高價的背後，還引起高跟鞋是美麗、權力，還是受罪的話題。

「慾望城市」（Sex and the City）女主角凱莉（Carrie Bradshaw）的救贖，就是時尚名鞋馬諾洛‧伯拉尼克（Manolo Blahnik）。櫥窗中動輒數萬台幣的美鞋，如今猶如藝術品般的被珍藏展出。

西班牙出生、定居英國的同名設計師伯拉尼克，設計高檔精緻鞋款至今已45年，在時尚圈地位呼風喚雨，有「世界最偉大鞋匠」美稱。每設計出一雙鞋，他都會留下紀錄，作品累積到3萬雙。

去年1月，伯拉尼克精選200雙鞋和80幅手繪鞋圖，進行世界巡迴展，在義大利米蘭、捷克布拉格、俄國聖彼得堡、西班牙馬德里等地展出。5月16日，抵達最後一站多倫多貝塔鞋子博物館（Bata Shoe Museum），展期到2019年1月6日。

200雙展出、價值連城的鞋子，幾乎全是高跟鞋，每雙都是燦爛奪目的藝術品，令人難將眼光移開。專程前往參觀、英文名也叫凱莉的台僑張欣萍，看得出神地說：「不自覺踮起腳尖來，想像自己一穿上去就變成王妃。」

當王妃，穿上手工打造的金縷鞋，是不少時尚女孩的夢想。要是有機會能在典藏1萬3000雙鞋子的貝塔鞋子博物館上班，可能也是許多女性的「夢想工作」。

貝塔鞋子博物館資深策展人西莫哈克（ElizabthSemmelhack），自2000年開始負責策展，至今18年。她在接受中央社記者訪問時，笑著承認，這的確是她的夢想工作。

西莫哈克謙稱自己不是全球最資深的「懂鞋人」，最多只能排名第2，第1名應該是英國北安普敦（Northampton）鞋子博物館年逾90的史萬（Jones Swan）。

西莫哈克說，她一向對時裝產業背後的性別意識與文化關連極度好奇。而鞋子歷史從古到今，每個文化、每個人都需要它。貝塔鞋子博物館收藏的1萬3000雙鞋子來自全球各地，時間跨越4500年，其間可以探究的文化向面、風俗習慣、概念、主題，無窮無盡。

貝塔鞋子博物館過去鮮少推出現代鞋子設計師特展，但西莫哈克表示，伯拉尼克不僅在時裝界有不可取代的重要地位，在「慾望城市」影集推波助瀾下，他已成為家喻戶曉的名人，是非常罕有的成就。

西莫哈克表示，特展中的每雙鞋都強烈顯現女性特質，纖細、精緻、美麗，等於是一項宣言。儘管50年來，女鞋也曾流行過粗獷的式樣，但伯拉尼克仍堅持以高跟鞋為主的設計，善用高跟鞋的結構藝術，創作力不斷迸發。

西莫哈克過去策劃過的主題特展包括「時尚受害者：19世紀穿著的樂趣與冒險」、「男性穿高跟鞋的有趣歷史」等。高跟鞋是她的專長領域，那麼高跟鞋究竟代表女性的美麗特權，還是痛苦的職責呢。

「兩者皆然」，西莫哈克說。從歷史角度來看，高跟鞋在不同時代，有不同的文化象徵。最早的高跟鞋，其實是為了方便男性騎上馬而設計的鞋款。然而，到了21世紀的今天，高跟鞋卻被視為女性力量的表徵。

西莫哈克認為，女性穿著高跟鞋，目前彰顯出來的應是女性擁有「想穿什麼就穿什麼」的自由選擇權力，不該直接與女性主義或女性力量畫上等號。

「如果真要將女性力量和高跟鞋畫等號，可能要等有朝一日，男性也普遍穿著高跟鞋的那一刻，才有機會開始。」西莫哈克說，目前還沒有看到任何當代時尚設計師，以男性高跟鞋為設計主題。

在加拿大收藏家和慈善家貝塔（Sonja Bata）的個人興趣和強烈驅力下，外型像「鞋盒」的貝塔鞋子博物館1995年於多倫多鬧區落成，成為全球收藏最齊全、呈現歷史最完整的鞋子典藏博物館。

今年2月，貝塔以91歲高齡過世。失去了舵主，貝塔鞋子博物館還在思考未來該朝什麼方向前進，目前一切還在過渡階段。但只要人們仍然得穿著鞋子出門，收藏一定會繼續，鞋子的歷史也將延續下去。（編輯：廖漢原）1070624

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