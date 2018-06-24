NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈魏明谷：繫上紫絲帶　鐵馬來傳愛各路太極拳好手同場較技、展現拳藝8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

賴揆:全力友善環境 盼台成穆斯林嚮往旅遊地

中央社2018/06/24 16:49
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院長賴清德今天表示，台灣被評比為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數的第5名，台灣政府與民間目前正全力打造穆斯林友善環境，盼讓台灣成為穆斯林最嚮往的旅遊地。

賴清德下午在臉書發文表示，2018年最新「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）中，台灣被評比為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數的第5名，超越德、澳、美等觀光大國。台灣在此項評比中逐年進步，顯見台灣自2016年起在「新南向政策」下，不只來台穆斯林觀光客人數有所成長，積極打造穆斯林友善環境的努力，也正逐漸受到肯定。

賴清德表示，中央與地方政府攜手共同透過多項措施，包含推動清真餐旅認證，在主要交通樞紐如機場、車站、高鐵站和十三個國家風景區、國道服務區設立穆斯林祈禱室等，營造對穆斯林更為友善的旅遊環境。民間社會也有學生開發「清真台灣」App，推廣台灣觀光，收錄相關資訊，讓穆斯林可更安心、便利的來台旅遊。

賴清德說，台灣政府與民間目前正全力打造穆斯林友善環境，希望在台灣與全球的穆斯林，都能感受到台灣對伊斯蘭文化的善意與尊重，進而促進穆斯林與台灣人民更多的交流與互動，並讓台灣成為穆斯林最嚮往的旅遊地。（編輯：郭萍英）1070624

訪青商會與郭氏宗親會 蘇貞...川普女婿庫許納：已準備好和...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan