賴揆:全力友善環境 盼台成穆斯林嚮往旅遊地

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院長賴清德今天表示，台灣被評比為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數的第5名，台灣政府與民間目前正全力打造穆斯林友善環境，盼讓台灣成為穆斯林最嚮往的旅遊地。

賴清德下午在臉書發文表示，2018年最新「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）中，台灣被評比為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數的第5名，超越德、澳、美等觀光大國。台灣在此項評比中逐年進步，顯見台灣自2016年起在「新南向政策」下，不只來台穆斯林觀光客人數有所成長，積極打造穆斯林友善環境的努力，也正逐漸受到肯定。