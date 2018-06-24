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強化獨立思考邏輯推理　小四數學國手將挑戰美國數學測驗

記者常似虎／新竹報導2018/06/24 17:14
▲國小四年級的林廷澔接連在全國奧林匹克數學競賽以及2018OMC國際數學競賽暨國手選拔賽中獲獎。（圖／權慧資優教育提供）
▲國小四年級的林廷澔接連在全國奧林匹克數學競賽以及2018OMC國際數學競賽暨國手選拔賽中獲獎。（圖／權慧資優教育提供）

就讀康橋國際學校新竹校區國小四年級的林廷澔，在今年4月全國奧林匹克數學競賽榮獲一等獎，緊接著在5月份參加2018OMC國際數學競賽暨國手選拔賽，再勇奪全國第三名，近日接受頒獎表揚，拿著剛出爐熱騰騰的獎座，滿心歡喜，家長與指導老師也充滿驕傲；接下來，11月將挑戰AMC8(全美中學數學分級能力測驗)，為台灣數學教育爭光。

指導老師劉俊彥表示，廷澔從小就充滿好奇心也很有專注力，幼稚園大班開始接觸圍棋，小學二年級就晉升為六段；小學二上開始上奧數課程，越上越有興趣，能長時間的思考與練習，絲毫不覺累。

兩年多來的奧數課程，由淺入深，變化無窮，讓廷澔樂在其中，也在學習中更具備獨立思考和邏輯推理能力；除了在奧數相關競賽屢屢獲獎，也連續兩年在全國小學生參賽人數最多、規模最大的卓越盃全國數學競賽中，榮獲全國特優獎殊榮，如此超人一等的表現，也讓廷澔對數學的學習更加熱誠，動力滿滿，每個禮拜都期待相關課程。


▲林廷澔雖然才國小四年級，卻已經在多項數學競賽中屢屢獲獎，年底更將跨級挑戰AMC8(全美中學數學分級能力測驗)。（圖／權慧資優教育提供）

目前廷澔在權慧資優教育機構持續參加一對一奧數課程教學之外，也和另外５位考上曙光國中資優班的小六同學先修國中團班課程；繼去(106)年暑假代表台灣小國手參加香港舉辦的優數盃國際數學競賽榮獲特等獎(滿分)之後，今年11月廷澔將挑戰AMC8(全美中學數學分級能力測驗)，家長規劃孩子未來可以到美國就讀高中，迎向更廣闊的舞台。

國際奧林匹克數學競賽的題目都在中學數學課程範圍之內，一般分為代數、幾何、數論和組合數學四大類，但通常難度較大、靈活性強、富於智巧，參賽者需要有正確的思維方式、良好的數學素養和基本功、堅韌的毅力以及一定的創造性，才能夠順利解答問題。

關鍵字奧林匹克數學競賽國際數學競賽數學分級能力測驗權慧資優教育
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