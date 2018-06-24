井田三子廟主祀韓國人？還有難得一見的金雞母

保庇NOW曾經介紹許多主祀「日本人神明」的廟，在台南山上區的路邊有間「井田三子廟」，主祀神明也是外國人，聽到這間廟的名字，大家應該毫無疑問覺得一定也是日本人神明吧？但這次絕不是你想的那樣！

據說，井田三子廟是兩百多年前共有四男一女韓國人到台南經商，行經台南山上區時慘遭盜匪劫財殺害；當地居民僅發現三男一女的屍體，因不忍其曝屍荒野便幫忙葬在附近廢棄軍事堡壘旁的苦苓林中，從身上物品得知該女名為「井田」，其他身份一概無法得知。