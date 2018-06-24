井田三子廟主祀韓國人？還有難得一見的金雞母

保庇NOW曾經介紹許多主祀「日本人神明」的廟，在台南山上區的路邊有間「井田三子廟」，主祀神明也是外國人，聽到這間廟的名字，大家應該毫無疑問覺得一定也是日本人神明吧？但這次絕不是你想的那樣！
據說，井田三子廟是兩百多年前共有四男一女韓國人到台南經商，行經台南山上區時慘遭盜匪劫財殺害；當地居民僅發現三男一女的屍體，因不忍其曝屍荒野便幫忙葬在附近廢棄軍事堡壘旁的苦苓林中，從身上物品得知該女名為「井田」，其他身份一概無法得知。
後有當地居民受太子爺指示為五人建廟立祀，便將其屍骨挖出並存放於廟內供桌下方，四人的冤魂從來沒有為地方上帶來不好的影響，甚至有鄉野傳說傳出，在有「金雞母穴」山上區曾有人在井田三子廟附近看到一身穿全白衣服的女子化為金雞母帶著小雞覓食，因此被認為是井田顯靈為當地居民帶來財富。
但另一說法為，山丘旁的苦苓老樹在遭受雷擊後而傾倒，老樹的樹頭、樹幹形狀看起來就像一隻展翅的母雞在保護樹下的小雞；因此，井田三子廟後方搭建了一祀奉金雞母的小廟，供當地居民祭拜、祈求好運，應是台灣首立祀祭拜金雞母的廟宇，想要祈求財源滾滾的人下次可來這裡朝聖喔。
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