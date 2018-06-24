罕見一株結五芎香蕉　義賣所得捐弱勢團體

通常一株香蕉樹只結一芎香蕉，但豐原區豐田里農民劉照義所種植的一株蕉樹卻結出5芎香蕉，讓見者嘖嘖稱奇。形同5胞胎的香蕉24日舉行義賣活動，所得款項除了回饋鄉里外，也捐給弱勢團體。

種植這株結出五芎香蕉的主人劉照義，原本在做生意，退休後和太太一起種植蔬果練身體，卻意外種出多芎的香蕉，鄰里居民都說從沒有看過一株結出這麼多芎的蕉樹。經女兒發布在「蔬果栽培交流網」臉書社團後，有網友說這是「破金氏記錄級的香蕉」。

在與家人討論後，希望能夠藉此做愛心，幫助需要協助的人。鑑於近年來社福團體募款不易，鄉里的豐田社區發展協會長期提供獨居老人供餐服務。而在豐田里長劉瑞銓的牽線之下，24日舉行義賣活動，所募得款項分別捐贈給豐田社區發展協會、馬上關懷、社團法人南投縣智障者家長協會。