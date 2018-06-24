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罕見一株結五芎香蕉　義賣所得捐弱勢團體

記者黃玿琮／台中報導2018/06/24 17:12
▲豐原區豐田里農民劉照義所種植的一株蕉樹結出5芎香蕉，讓見者嘖嘖稱奇。(圖／立委江啟臣服務處提供2018.6.24)
▲豐原區豐田里農民劉照義所種植的一株蕉樹結出5芎香蕉，讓見者嘖嘖稱奇。(圖／立委江啟臣服務處提供2018.6.24)

通常一株香蕉樹只結一芎香蕉，但豐原區豐田里農民劉照義所種植的一株蕉樹卻結出5芎香蕉，讓見者嘖嘖稱奇。形同5胞胎的香蕉24日舉行義賣活動，所得款項除了回饋鄉里外，也捐給弱勢團體。

種植這株結出五芎香蕉的主人劉照義，原本在做生意，退休後和太太一起種植蔬果練身體，卻意外種出多芎的香蕉，鄰里居民都說從沒有看過一株結出這麼多芎的蕉樹。經女兒發布在「蔬果栽培交流網」臉書社團後，有網友說這是「破金氏記錄級的香蕉」。

在與家人討論後，希望能夠藉此做愛心，幫助需要協助的人。鑑於近年來社福團體募款不易，鄉里的豐田社區發展協會長期提供獨居老人供餐服務。而在豐田里長劉瑞銓的牽線之下，24日舉行義賣活動，所募得款項分別捐贈給豐田社區發展協會、馬上關懷、社團法人南投縣智障者家長協會。

▲立委江啟臣幫忙採下5芎香蕉。(圖／立委江啟臣服務處提供2018.6.24)


24日由立委江啟臣幫忙採下5芎香蕉，張瀞分議員與陳本添議員也到場幫忙讚聲，最後募得款項1萬元，眾人大讚「金氏記錄級香蕉，果然金有愛心」。化身為農友的立委江啟臣表示，日前里長將5芎香蕉的照片傳給他時還不太相信，現場看了真的蠻訝異的；他笑稱自己第一次採香蕉就採到5芎的，下次若採1芎的恐怕不過癮了。他更鼓勵劉先生繼續努力，往6芎邁進，持續獻出愛心回饋鄉里。

豐田里長劉瑞銓說，豐田社區發展協會長期以來都協助獨居老人供餐與弱勢家庭，經費都有賴地方仕紳有錢出錢、有力出力。劉照義願意捐出這金氏記錄級的香蕉義賣，讓更多人能獲得幫忙。

關鍵字豐原五芎香蕉義賣立委江啟臣金氏紀錄
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