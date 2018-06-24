美中貿易戰 德媒：中國招數多 美企會吃虧

（中央社台北24日電）針對美中貿易戰，德國經理人雜誌日前發表評論指出，美國自認徵收懲罰性關稅可使中國就範，但中國知道如何戳中外國企業的痛處，包括運用民眾抵制、法規限制等方式，日企和韓企都吃過虧。

隸屬德國明鏡週刊（Der Spiegel）集團的經理人雜誌（Manager Magazin），日前發表專欄作家希恩（Wolfgang Hirn）撰寫的「別惹中國龍」（Reize denDrachen nicht）文章，提到上述內容。

文章指出，在美中貿易戰中，美國人只盯著關稅一項，且現在就開始以勝利者自居。按照美國人的簡單邏輯，由於貿易逆差，美國可以徵收懲罰性關稅的中國產品價值達5000億美元，比中國可以對美國報復、但價值僅1300億美元的商品多得多。