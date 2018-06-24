NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁：推動大社轉型為綠能生態城鄭鎧文連兩場開轟 助獅逆轉暫領先8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

帶兒子遺照完成心願　白井良一代兒登上武嶺

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/06/24 17:31
▲去年因太魯閣落石砸中身亡的白井寛之，今年由父親白井良一代為挑戰登上武嶺，完成心願。（圖／慈濟基金會提供）
▲去年因太魯閣落石砸中身亡的白井寛之，今年由父親白井良一代為挑戰登上武嶺，完成心願。（圖／慈濟基金會提供）

日籍單車騎士白井寬之去年九月在花蓮遭落石擊中不幸往生，生前一直無法完成挑戰太魯閣國家公園登高的心願，今日，他的父親白井良一與慈院單車社，一同完成登山挑戰的心願。

35歲的日籍單車騎士白井寬之，去年9月來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，賽前不幸在九曲洞隧道附近遭落石擊中而喪命。趁著今天舉辦第7屆的挑戰賽，白井寬之的父親帶著兒子的遺照跨海來台，與參賽選手同步起跑，替兒子完成遺願。

白井良一今天上午5時許帶著兒子的遺照，從秀林國中海堤起點出發，並乘車跟著車隊起挑戰合歡山武嶺登頂，帶著兒子的照片象徵性地幫他完成這項賽事。他說，兒子真的很喜歡台灣，他雖然無法和大家一起完成賽事，但他也會在天上為大家加油、打氣。主辦單位更特別安排他致詞，並為選手鳴笛一起參加開跑儀式。

白井良一說，感謝台灣人及醫院的救治，讓他從日本來到台灣時可以在醫院見到兒子最後一面；還有當時車友用騎單車的方式送別，令白井家族十分感動，同時他也對0206震災的重災區花蓮以及參加活動的車友們加油打氣。

台北市自行車協會理事長彭劍勇表示，太魯閣國際登山挑戰自行車活動，是全台最具挑戰的自行車路線，更入選全球十大自行車挑戰路線之一，今年共計380人參加，外籍選手35人 其中以日本籍20人最多。


▲白井良一與慈濟單車社同仁一同完成挑戰賽事。（圖／慈濟基金會提供）

關鍵字白井寬之白井良一太魯閣國際登山挑戰賽
數學不難！小四生跨級挑戰AMC8新北邀親子同樂認識客家文化

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan