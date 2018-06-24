帶兒子遺照完成心願　白井良一代兒登上武嶺

35歲的日籍單車騎士白井寬之，去年9月來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，賽前不幸在九曲洞隧道附近遭落石擊中而喪命。趁著今天舉辦第7屆的挑戰賽，白井寬之的父親帶著兒子的遺照跨海來台，與參賽選手同步起跑，替兒子完成遺願。

日籍單車騎士白井寬之去年九月在花蓮遭落石擊中不幸往生，生前一直無法完成挑戰太魯閣國家公園登高的心願，今日，他的父親白井良一與慈院單車社，一同完成登山挑戰的心願。

白井良一今天上午5時許帶著兒子的遺照，從秀林國中海堤起點出發，並乘車跟著車隊起挑戰合歡山武嶺登頂，帶著兒子的照片象徵性地幫他完成這項賽事。他說，兒子真的很喜歡台灣，他雖然無法和大家一起完成賽事，但他也會在天上為大家加油、打氣。主辦單位更特別安排他致詞，並為選手鳴笛一起參加開跑儀式。

白井良一說，感謝台灣人及醫院的救治，讓他從日本來到台灣時可以在醫院見到兒子最後一面；還有當時車友用騎單車的方式送別，令白井家族十分感動，同時他也對0206震災的重災區花蓮以及參加活動的車友們加油打氣。

台北市自行車協會理事長彭劍勇表示，太魯閣國際登山挑戰自行車活動，是全台最具挑戰的自行車路線，更入選全球十大自行車挑戰路線之一，今年共計380人參加，外籍選手35人 其中以日本籍20人最多。



▲白井良一與慈濟單車社同仁一同完成挑戰賽事。（圖／慈濟基金會提供）