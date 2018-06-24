華山草原復舊 北市擬30日歸還司法院

由於案發地點位在北市中心且鄰近華山藝文園區，引發各界相關管理及維安問題。

從事藝文工作的37歲陳姓男子於5月底疑因求歡不成，涉嫌在台北市華山草原的一處小木屋內勒斃30歲高姓女子，事後還持刀分屍，遭警方查獲。

其次，都更處、建管處及警察局也組成臨時任務小組，在22日確認華山大草原案發現場小木屋及其相關物品以外的地上物可清除後，便率員到現場區劃動線、積極拆除及清運，並由警方協助管制出入，於22日夜間清除完畢。

都更處指出，案發現場小木屋在昨天確認可清除後，也趕緊派員進行相關作業，直到昨晚11時清除完畢，目前除司法院所屬的小白屋和周邊環境外，華山大草原代管範圍的地上物已全數清除且恢復原狀。

都更處重申，這次借用給野青眾團隊是依華山大草原場地相關規定辦理，並非為租用，如今華山大草原代管範圍均已恢復原狀，同時聘請保全人員進行24小時全區巡邏，預計全區場地將於30日歸還點交給司法院。（編輯：李亨山）1070624