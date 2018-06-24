華郵：中國貿易報復很快會讓川普有感

美國官員堅信，美國可以比中國更禁得起貿易戰，因為中國出口到美國的貨品是美國出口到中國的近4倍。不過這個觀點忽略了中方監管單位騷擾美國企業在中國營運的諸多手段。

儘管川普「美國優先」政策連自家共和黨盟友都未必買單，但他對中國強硬祭出關稅，則得到政治光譜各端的支持。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，距美國海關官員開始對銷美的中國貨品加徵關稅已不到2週，此舉不是讓美國總統川普獲得與北京達成貿易協議所需的籌碼，就是讓美中兩國陷入危險的商業衝突。

在過去的貿易爭端裡，中國曾阻止自家公民前往像南韓等國家或購買當地製造的產品，類似蘋果或通用汽車等美國大企業，可能受到貿易戰的連帶傷害；通用汽車在中國售出的車輛，比在美國賣出的還多。

多位前美國政府談判人員與貿易分析家認為，對340億美元中國貨品加徵關稅的第一波措施一旦於7月6日生效，並引發中國對美國農民及出口商報復，川普就得面臨政治上的痛苦。

一些前美國政府官員表示，被貿易戰殃及的選民怨氣恐促使川普勉強接受一個有限的美中貿易協議，讓中國購買更多美國貨並允諾日後開放市場，但會讓川普更易受到與中國眉來眼去的質疑。

川普要求中國削減3750億美元的對美貿易順差、撤銷不利美國企業的產業政策。但大部分經濟學家則表示，美中的貿易平衡，更大程度取決於國家儲蓄率與廣義的經濟影響因素，而非貿易障礙。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）表示，選民在2016大選時支持川普的郡可能受到中國關稅反制影響的工作，比支持希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）的地區多出兩倍以上。

普林斯頓大學的中國專家佛里特貝克（AaronFriedberg）說：「他們（中國）已精心擬定細節，深入國會議員選區，對認定是川普基本盤的選民施以最大痛楚，以迫使川普回心轉意。」（譯者：陳亦偉/核稿：林憬屏）1070624