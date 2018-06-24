台大醫院洗腎疏失 北市衛生局要求提報告

（中央社記者陳妍君台北24日電）對台大醫院洗腎接管疏失事件，台北市政府衛生局今天指出，昨天上午已初步了解狀況，明天會正式行文台大醫院，要求一週內提出書面說明及相關報告。

台大醫院加護病房傳出替患者洗腎時，誤將自來水當成RO逆滲透水使用，疑釀一死。對此，衛生局醫事管理科科長何叔安表示，衛生局不知道這些病患的狀況，所以會請台大醫院說明；視台大醫院說明內容，向中央報告後，才能決定後續怎麼處理。

對於洗腎事件涉及6名重症病患，何叔安指出，就他的經驗，沒有遇過這麼嚴重的狀況。但被問到是否有病患家屬向衛生局投訴時，他表示，這屬於病患個人隱私，衛生局無法透露。