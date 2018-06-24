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中央社

台大醫院洗腎疏失 北市衛生局要求提報告

中央社2018/06/24 17:36
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北24日電）對台大醫院洗腎接管疏失事件，台北市政府衛生局今天指出，昨天上午已初步了解狀況，明天會正式行文台大醫院，要求一週內提出書面說明及相關報告。

台大醫院加護病房傳出替患者洗腎時，誤將自來水當成RO逆滲透水使用，疑釀一死。對此，衛生局醫事管理科科長何叔安表示，衛生局不知道這些病患的狀況，所以會請台大醫院說明；視台大醫院說明內容，向中央報告後，才能決定後續怎麼處理。

對於洗腎事件涉及6名重症病患，何叔安指出，就他的經驗，沒有遇過這麼嚴重的狀況。但被問到是否有病患家屬向衛生局投訴時，他表示，這屬於病患個人隱私，衛生局無法透露。

至於是否對台大醫院這次疏失開罰，何叔安說，根據「醫療法」108條，屬醫療業務管理明顯疏失，造成病患傷亡者，可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得依情節，就違反規定的診療科別、服務項目或全部或一部分門診、住院業務，處一個月以上、一年以下停業處分，或廢止開業執照。

他指出，衛生局會針對台大醫院說明內容，了解是否適用醫療法罰則。

原為台大醫院醫師的台北市長柯文哲出席「台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽」活動前受訪時也說，台大醫院這起事件要有調查報告，才能夠下結論。

記者詢問柯文哲，加護病房都發生這種事情，會不會造成病人恐慌。對此，柯文哲表示，應該不會；「其實我自己醫界出身，台大再怎麼樣，平均醫術還是最好的」。（編輯：李亨山）1070624

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