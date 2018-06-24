福五高時空解析度量測 觀測地震前兆現曙光

除離子濃度外，劉正彥接受中央社訪問時說，太空魔方還可量測離子溫度及離子速度，當時發現震央上方有強大的垂直向上離子流，透過分析離子速度，推斷應是東向電場與地球磁場交互作用造成，由於並無其他東向電場成因，很可能是大地震來臨前的孕震電場。

中央大學太空科學研究所教授劉正彥的研究團隊利用全球5183個GPS接收站建構全球電離層圖，可觀測全球電離層全電子含量，在日前大阪的芮氏規模6.1強震前3到4天觀測到全電子含量異常增加狀況，同時，福五也觀測到震央上空的電離層離子濃度異常增加。

（中央社記者廖禹揚台北24日電）台製福衛五號去年順利升空，經調校後順利解決影像模糊問題，現已達到黑白3公尺、彩色5公尺解析度，搭載的先進電離層探測儀「太空魔方」，也為地震前兆觀測帶來一線曙光。

劉正彥說，福五觀測到的資料精確度目前在全世界可說是數一數二，在這次大阪地震及去年兩伊地震前都準確偵測到異常，對於解開造成地震前兆的物理機制與謎團，可說是「透出曙光」。

不過，劉正彥說，今年花蓮大地震前，所觀測到資料就不如大阪及兩伊地震來得明確，仍有不確定性。他強調，預測地震須要可靠前兆，找出可靠前兆須仰賴詳細、忠實、負責的科學研究，「還有很多東西要去釐清」。

劉正彥帶領團隊投入地震前兆研究，他說，就像天氣預測需要溫度、水氣、壓力等數據，找出可靠地震前兆也需要全球高時空解析度的電漿資訊，福五雖帶來很大幫助，但資料量仍有限，期待預計今年下半年發射的福衛七號可以帶來更大進展。

劉正彥說，福七將搭載6顆離子速度儀，功能類似太空魔方，雖然只能觀測低緯度地區，所幸台灣還在觀測範圍內。福七預估在8到10月發射，順利升空後須經3到6個月時間調校，才能正式開始提供觀測資料。（編輯：郭萍英）1070624