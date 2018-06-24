佛系買春！男戲耍假援交妹2小時　引詐騙集團爆粗口

詐騙集團伎倆層出不窮。台中一名網友日前收到援交妹「小雪」的邀約，希望他能夠至超商幫忙購買遊戲點數，沒想到該名男子堪稱「暖男」，貼心地要幫小雪買茶葉蛋，耗了詐騙集團 2 小時，讓詐騙集團假扮的小雪忍不住喊「快點拉」，並對暖男爆粗口「 X 你媽」。

一名網友在臉書「爆料公社」 PO 發文，日前有名援交妹小雪，自稱 165 公分、 48 公斤、 C 罩杯找上門，詢問男子要不要買春，男子答應後，循著小雪所給的地址前往約定地點，沒想到是一間超商，小雪要求對方能夠幫忙先購買點數卡。