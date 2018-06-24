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佛系買春！男戲耍假援交妹2小時　引詐騙集團爆粗口

編輯中心／綜合報導2018/06/24 18:18
▲男子識破詐騙集團伎倆，周旋近 2 小時，讓假援交妹最後破口大罵。（圖／翻攝自爆料公社）
▲男子識破詐騙集團伎倆，周旋近 2 小時，讓假援交妹最後破口大罵。（圖／翻攝自爆料公社）

詐騙集團伎倆層出不窮。台中一名網友日前收到援交妹「小雪」的邀約，希望他能夠至超商幫忙購買遊戲點數，沒想到該名男子堪稱「暖男」，貼心地要幫小雪買茶葉蛋，耗了詐騙集團 2 小時，讓詐騙集團假扮的小雪忍不住喊「快點拉」，並對暖男爆粗口「 X 你媽」。

一名網友在臉書「爆料公社」 PO 發文，日前有名援交妹小雪，自稱 165 公分、 48 公斤、 C 罩杯找上門，詢問男子要不要買春，男子答應後，循著小雪所給的地址前往約定地點，沒想到是一間超商，小雪要求對方能夠幫忙先購買點數卡。

沒想到詐騙伎倆被識破，男子扮演起暖男，不斷詢問小雪「那你要飲料嗎？」「中午吃了嗎？」「加 1 元有茶葉蛋，你要嗎？」耗了將近 2 小時，讓詐騙集團假扮的小雪相當無奈，催促男子「可以快點好嗎？」

詐騙集團最後耐不住性子大罵男子「一萬個 X 你媽」、「傻逼」、「智障」，男子則反嗆「詐騙集團怎麼不吃屎」。大批網友看了過程紛紛留言「暖男無誤阿…」、「笑到肚子痛，你超煩」、「貼心也被嫌棄…笑歪了」。



▲男子與假援交妹的對話。（圖／翻攝自爆料公社）


▲男子與假援交妹的對話。（圖／翻攝自爆料公社）


▲男子與假援交妹的對話。（圖／翻攝自爆料公社）


▲男子與假援交妹的對話。（圖／翻攝自爆料公社）

 


▲男子與假援交妹的對話。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字詐騙集團援交援交妹爆料公社點數卡
回數票勾老司機回憶　自爆有這用途

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