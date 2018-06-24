充實長照能量 中市補助高中設長照專班

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市政府配合長照2.0政策，核定僑泰高中開設「長照領域國際人才專班」，縮短學用落差、強化長照服務員的進用訓練，市府將補助開班費及設備費，盼提升老年社會福利品質。

台中市政府今天發布新聞稿表示，市府多次召開長照服務相關會議，邀集老人照護相關科系學者、學校代表、優良長照業者及家長團體與會研商訂定「長照領域國際人才專班培育計畫」，國中階段以職業試探為主，高中階段則強調理論與實務並重。

計畫規劃高中一年級職場參訪體驗、二年級暑假基礎照護實習並完成照護服務員實務訓練時數、三年級下學期3至5月進行業界職場專業實習，大專階段並依學生意願，可於國內科大進修，或赴日本社會福祉專門學校研修、與當地產業合作，借鏡日本經驗。