香蕉紅藜保養品 屏縣府開拓銷路

屏東縣政府今天在屏東公園舉辦屏東好物系列「與藜蕉朋友」行銷活動，縣長潘孟安表示，屏東縣香蕉種植面積4000多公頃，紅藜種植面積近200公頃，都是全台最大，今天不只是促銷會，而是要向大眾宣布，縣府委請生技公司已成功開發香蕉防晒奶（乳液）、香蕉清潔奶（洗面乳）及紅藜去角質奶（乳液)，並組成「旅行三奶」。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）今年全國香蕉和紅藜都出現豐產、價格低情形，政府更啟動香蕉去化收購，屏東縣政府今天宣布，委請科技公司已成功開發香蕉與紅藜的保養品，並包裝作為明年台灣燈會伴手禮。

潘孟安說，屏東有些生技廠早已針對香蕉所含成份開發助眠等各種保健食品，去年縣府尋找生技廠開發香蕉保養品，而紅藜也結合已開發的面膜，開發去角質乳液。他說，屏東的洋蔥、紅豆等也都有開發面膜等加工品，增加農產品的附加價值。

潘孟安並指出，縣府除多元開拓農產品通路外，香蕉種植面積無法從蕉農端控制，縣府正與香蕉研究所協商如何從蕉苗供應控管香蕉種植面積，避免長期惡性循環。

農業處長黃國榮表示，農委會啟動香蕉去化處理後，梅雨前，香蕉價格已逐漸漲到一公斤新台幣8至10元，現在的價格一公斤13至16元，目前去化處理仍持續進行。

「旅行三奶」包裝上印有「2019台灣燈會在屏東」，黃國榮說，除了作為明年台灣燈會宣傳品外，也將作為燈會時的伴手禮。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070624