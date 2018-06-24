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陳其邁：推動大社產業轉型　成為綠能生態城

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/24 18:53
▲陳其邁表示，未來將加速推動大社產業轉型，發展綠能、新材料及AI產業的新興聚落，成為綠能生態城。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.24）
▲陳其邁表示，未來將加速推動大社產業轉型，發展綠能、新材料及AI產業的新興聚落，成為綠能生態城。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.24）

周日(24)上午，高雄市長參選人、立法委員陳其邁到大社中山堂與地方人士座談，在場參與者均高喊陳其邁市長凍蒜、議會過半。陳其邁表示，未來他會把大社的蜜棗、芭樂，行銷到國際高端市場，並加速工業轉型，發展綠能、新材料及AI產業的新興聚落，成為綠能生態城，創造新的工作機會。

大社農會總幹事陳宏誠、常務監事李勝雄均到場力挺，並感謝陳其邁長期以來解決農會的許多困難，幫助農產品行銷國際市場，增加農民收入，深刻感受他對地方的照顧，是最令民眾信賴與託付的。陳其邁日前參加大社青雲宮全國鼓陣大賽，印象深刻，而大社觀音山更是民眾運動、休閒的重要地點，他希望能夠整合資源，結合農業、觀光，做完整的規劃，打造觀音山成為觀光熱門亮點。


▲陳其邁到大社中山堂與地方人士座談，在場參與者均高喊陳其邁市長凍蒜、議會過半。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.24）

目前政府在進行大社工業區的都市計畫法定程序，廣納民眾意見。陳其邁強調，大社工業區未來將朝向低汙染、高價值產業發展，中油與台塑已朝向綠能科技、新材料產業研發、太陽能產業與人工智慧園區發展，他希望未來以國營事業及大企業的聚集技術、資金帶動中下游廠商轉型升級。

陳其邁指出，大社北鄰燕巢、西接橋頭、東南臨左楠區、西南靠大樹區，位處交通要衝，包括燕巢的大學城、橋頭1000多公頃土地成立科學園區、楠梓中油後勁遷廠發展綠能科技、台塑仁武廠區啟動轉型計畫將成立AI研發中心，未來大社都市計畫會通盤檢討，以符合未來產業升級及生態城市的發展方向，改善大社的生活品質。


▲陳其邁跟與會者熱烈互動。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.24）

出席座談會的包括前高雄縣長余政憲、市議會民進黨團總召張勝富、議員沈英章、邱俊憲、林芳如、議員參選人江瑞鴻、大社農會幹部、在地所有里長、社區理事長等重要地方人士全員到齊，立法委員邱議瑩也強調2014年陳菊在大社區得票率為 72.53%，希望陳菊市長的建設跟高雄價值能延續，拜託市民全力支持陳其邁。

關鍵字陳其邁大社綠能農產品
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