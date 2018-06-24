總統盃太極拳全國錦標賽登場　各路好手同場較技

台灣藝術太極拳總會主辦的107年總統盃太極拳全國錦標賽暨社區太極拳觀摩表演，24日上午在彰化縣體育場體育館舉行，彰化縣長魏明谷、台灣藝術太極拳總會理事長暨大會主席洪錦松等人共同出席開幕典禮，來自全國各地的武林高手，開幕典禮後，即展開各項太極拳的表演與競技。

魏明谷表示，歡迎來自全國各縣市愛好太極拳的鄉親來到彰化參加107年總統盃太極拳全國錦標賽暨社區太極拳觀摩表演，太極拳是一個老少咸宜，可以讓不同年齡層的人來學習，也是傳統民俗運動的項目，打太極拳要手腳並用，且打太極拳會讓人更健康、更年輕、更長壽。

台灣藝術太極拳總會理事長暨大會主席洪錦松表示，謝謝各縣市代表遠道而來參加活動，使台灣藝術太極拳總會能夠光榮舉辦比賽，承蒙大家的參與，每年總統盃太極拳全國錦標賽都辦得非常好，所有工作同仁都非常投入，且公平盡力的將比賽辦好，他期望活動一年辦得比一年更好。



▲107年總統盃太極拳全國錦標賽暨社區太極拳觀摩表演在彰化縣體育場體育館舉行，彰化縣長魏明谷出席開幕典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

本次的競賽及表演項目有太極拳拳架、器械、國武術套路，參加者依年齡分級，分成社會組、長青組、學生組三種組別，近千位好手在九個賽場同場一較高下，令人目不暇給。魏明谷也特別感謝台灣藝術太極拳總會長期推廣太極拳不遺餘力，讓太極拳運動更加普及，達到全民運動的目的。



▲107年總統盃太極拳全國錦標賽暨社區太極拳觀摩表演在彰化縣體育場體育館舉行，吸引各路太極拳好手同場較技、展現拳藝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷指出，太極拳不受服裝、場地限制，可以隨心而動，而且它不只是運動，更有防身與養生的積極效果，可以舒緩現代人緊張和焦慮的心理，對平衡控制，動作靈活性和心肺功能皆有幫助；長期打太極拳，也能控制體重，希望藉由太極拳錦標賽及社區太極拳活動，推行健康休閒運動，培養國人良好運動習慣，實現提升國民基本體能的目標。