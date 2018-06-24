退輔會台東農場　貼心提供寵物服務

退輔會推動觀光農場不遺餘力，位於花東縱谷的台東農場，近來推出寵物住宿，成為退輔會所轄的五個農場（清境、武陵、福壽山、台東、彰化）中，第一個提供寵物服務的農場。

本身也是獸醫的台東農場副場長鄔弘盛表示，經常有遊客訂房時，詢問是否可帶寵物隨行，農場考量戶外空間足夠，且部分房型可增加寵物床，終於決定自今年五月起，對現有花東縱谷的三個住宿點：台東池上會館、花蓮壽豐會館、及東河休閒農莊，全面開放寵物和主人一起入住，民眾暢遊花東不必再擔心家裡的毛小孩落單。

花蓮玉里動物醫院的黃金國院長表示，近來寵物旅行的確有明顯成長趨勢，常有飼主會在行前來拿暈車藥。他也提醒，年紀較大的寵物如有糖尿病、心臟病等慢性疾病，出門須記得帶常備藥。而寵物出現暈車的症狀，大部分稍加休息就可以恢復，不用過度擔心。另外寵物出門有時，也會因緊張、對環境不熟悉、或地盤等問題，遭受意外傷害，所以建議飼主在戶外儘量繫、牽繩，或放提籠內以確保安全。