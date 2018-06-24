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影／彰化縣聾人協會107年聽障者保齡球賽　無聲勝有聲

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/24 19:22
▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）
▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

社團法人彰化縣聾人協會於24日上午在彰化市中央保齡球館辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，彰化縣長魏明谷應邀為活動開球，同時也期望透過此次全國聽語障者保齡球比賽，讓身心障礙者養成良好的運動習慣，增加戶外活動的樂趣，拓寬未來人生的道路。


▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷表示，這次歡迎來自全國的朋友來彰化比賽，藉由這次的保齡球比賽，希望對聽語障者有所幫助，也能鼓勵他們與大家一起過團體的生活，聽障者以手語溝通，比手畫腳之間，增進參賽者的情感。


▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷指出，聽語障者的休閒生活狹窄、長期在無聲世界或運動缺乏趣味性誘因，未積極規律運動，影響身心健康；也因聽不見聲音，視覺感受特別敏銳及出眾，因此保齡球運動一直是台灣聾人運動主要賽項。


▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷進一步表示，縣府對聽語障者相當重視，不僅推動遠距視訊手語翻譯服務，讓聽障朋友們透過遠距視訊系統在洽公時獲得即時手語翻譯服務，另也結合公益頻道為聽語障者提供縣政新聞手語翻譯服務，希望大家都一樣，也希望社會和諧大家都能健康幸福快樂。


▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷說，另為讓身心障礙者有公平參與社會及機會平等的權益保障，縣府亦結合公益頻道為聽語障者提供縣政新聞手語翻譯服務，並對各種身障機構社團所推動的福利服務給予支持鼓勵，希望用實際支持行動讓身心障礙朋友感受到縣府的用心與努力。


▲彰化縣聾人協會辦理107年聽障者保齡球運動體驗營暨「卦山盃」保齡球錦標賽，縣長魏明谷為活動開球擊出「全倒」，現場響起熱烈的掌聲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

魏明谷期許社團法人彰化縣聾人協會發揮積極正面的影響力，讓社會大眾對身心障礙者能有更多關注與支持，同時也邀請更多鄉親朋友一起加入做公益的行列，共同為需要幫助的身心障礙者盡一份心力，讓彰化成為處處洋溢著正向的能量與幸福的好地方。

關鍵字聽障保齡球卦山盃無聲勝有聲聾啞
魏明谷：繫上紫絲帶　鐵馬來傳愛打破迷思　醫友們大啖紅豆冰

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