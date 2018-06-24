高中特招考試11校855名額 錄取率不到3成

教育部國民及學前教育署組長韓春樹受訪說，今年有3276名考生報名，125人缺考，平均到考率約9成6，整體錄取率不到3成，若以各區或各校報名人數來看，基北區政大附中、師大附中和台南區等6校的預估錄取率不到3成，基北區麗山高中預估錄取率約5成，僅桃園大園高中的招生名額比報名人數多，預估錄取率100%。

107學年度高級中等學校特色招生考試分發入學學科測驗今天舉行，包括基北區、桃連區和台南區等11所學校參與，共提供855個名額，特色招生考試管道採取國中教育會考成績為錄取門檻，並加考1至3科學科測驗，特色招生與免試入學採取一次分發到位的分發方式。

韓春樹指出，第一節考試時間原為8時40分至10時，但師大附中有一班的監考老師提早在8時30分就發試卷，因此後來提前在9時50分收卷，讓學生在10時才離場，並不影響考生權益。

根據國教署資料，參與特色招生考試的學校預計6月26日至6月28日之間開放網路選填分發志願（各區不同），考生應於免試選項的志願序之間，增列特招學校的志願序，各就學區預計7月10日放榜，7月13日進行報到。

韓春樹表示，特色招生如果有缺額，不能進行續招，也不能流用，以大園高中為例，雖然今年招生名額比報名人數低，但學生還是要達到學校設定的成績門檻才能錄取；未來只要學校有意願並提出申請，特色招生還是會繼續辦理。（編輯：管中維）1070624