回鍋選台南市長？ 蘇煥智：尚未最後決定

前台南縣長蘇煥智退出民進黨並宣布參選台北市長，不過就在他參選台北市長後三個月，卻突然傳出他可能回台南故鄉參選台南市長的消息，對此，蘇煥智 24 日受訪時不置可否，僅表示確實有不少鄉親勸進，他尚未作最後決定。

在南部某團體一個 Line 群組間，今天流傳一則訊息，稱蘇煥智將於 7 月 2 日上午 10 時，在永康區的桂田酒店召開記者會，並發動 500 人舉行誓師大會，宣布受台南鄉親邀請，回鄉參選台南市長。

對此，蘇煥智說，確實有不少人勸進他參選台南市長，而他也的確在考慮中，會在月底前作出決定。蘇煥智提到，過去他投入北市長選戰，是因為民進黨當時未自提人選，現在民進黨已提名姚文智參選北市長，情況已經不同，他所代表的第三勢力，也會與同為無黨籍的現任市長柯文哲相互抵銷，有違初衷。