回鍋選台南市長？ 蘇煥智：尚未最後決定

前台南縣長蘇煥智退出民進黨並宣布參選台北市長，不過就在他參選台北市長後三個月，卻突然傳出他可能回台南故鄉參選台南市長的消息，對此，蘇煥智 24 日受訪時不置可否，僅表示確實有不少鄉親勸進，他尚未作最後決定。
在南部某團體一個 Line 群組間，今天流傳一則訊息，稱蘇煥智將於 7 月 2 日上午 10 時，在永康區的桂田酒店召開記者會，並發動 500 人舉行誓師大會，宣布受台南鄉親邀請，回鄉參選台南市長。
對此，蘇煥智說，確實有不少人勸進他參選台南市長，而他也的確在考慮中，會在月底前作出決定。蘇煥智提到，過去他投入北市長選戰，是因為民進黨當時未自提人選，現在民進黨已提名姚文智參選北市長，情況已經不同，他所代表的第三勢力，也會與同為無黨籍的現任市長柯文哲相互抵銷，有違初衷。
在年底台南市長選戰部份，目前綠營已有民進黨立委黃偉哲、還有前總統陳水扁力挺的前台聯立委許忠信宣布參選，綠營已面臨分裂危機，若蘇煥智再加入戰局，勢必再瓜分綠營選票。此外，國民黨推出前立委高思博參選，另外還有前台南市警察局長陳子敬、以及伍彩集團董事長林義豐加入選戰。
據《公職人員選舉罷免法》規定，若蘇煥智打算轉戰台南市長，必須在投票日前四個月，也就是 7 月 24 日以前把戶籍轉回台南。