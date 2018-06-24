地方萬花筒》影／秀傳醫院「紅杜斌醫友會」成立

▲秀和慈善基金會成立「紅杜斌醫友會」，醫師們介紹最先進的微創手術治療方式，醫友們大啖紅豆冰，用寓教於樂的方式，帶給大家健康的知識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

以往的醫療健康講座，總讓人感到內容生硬、氣氛嚴肅，秀傳紀念醫院24日別開生面，彷照影友歌友會的概念，二位外科醫師杜承哲、黃漢斌，攜手成立「紅杜斌醫友會」，取紅豆冰的諧音，活動中百位民眾不僅一起跳「紅豆、大紅豆、芋頭…」挫冰進行曲，活動中，二位醫師特別準備了100支代表紅杜斌的紅豆冰分送給所有的醫友們。

醫友們大啖紅豆冰，醫師們也用淺顯易懂的方式打破了民眾對腫瘤等疾病的迷思，更介紹最先進的微創手術治療方式，民眾在輕鬆的氣氛下得到了保貴的健康知識，又能和醫師當朋友，都大呼值得。



▲秀和慈善基金會成立「紅杜斌醫友會」，醫師們介紹最先進的微創手術治療方式，醫友們大啖紅豆冰，用寓教於樂的方式，帶給大家健康的知識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

紅杜斌醫友會」是由秀和慈善基金會發起成立，董事長陳梅鳳說，推展社區醫學及健康促進，是基金會的宗旨之一。她說，一個人一生中若能有一位醫師朋友，有助於預防保健、疾病治療及健康促進，大家到醫院時也會因為有認識的醫師好友，而不會覺得醫院冷冰冰。這樣的理念，得到秀傳醫院外科杜承哲和黃漢斌二位醫師的認同，率先響應聯名成立「紅杜斌」醫友會。



▲秀和慈善基金會成立「紅杜斌醫友會」，醫師們介紹最先進的微創手術治療方式，醫友們大啖紅豆冰，用寓教於樂的方式，帶給大家健康的知識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

紅杜斌醫友會成立大會，現場座無虛席，秀和基金會說，活動一公告，100個名額可以說是秒殺。杜承哲是胸腔外科醫師，今天以「你也誤會了嗎？」為主題，打破民眾對於腫瘤疾病及手術治療的迷思。



▲秀和慈善基金會成立「紅杜斌醫友會」，醫師們介紹最先進的微創手術治療方式，醫友們大啖紅豆冰，用寓教於樂的方式，帶給大家健康的知識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

他說，許多人都以為沒看過醫生，就代表健康，或是輕忽健康檢查的重要性。然而以肺腺癌來說，早期多無症狀，透過低劑量電腦斷層可進行篩檢，如果能早期發現早期接受治療，癒後效果相當良好，以前的開胸手術會留下長長的疤痕，現在多以微創手術來進行，不僅傷口小，恢復也快。



▲秀和慈善基金會成立「紅杜斌醫友會」，醫師們介紹最先進的微創手術治療方式，醫友們大啖紅豆冰，用寓教於樂的方式，帶給大家健康的知識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

專攻肝膽胰手術治療的黃漢斌也以淺顯易懂的方式，進行健康宣導，他說常有民眾會說肚子痛，如果是上腹部就自認是胃不好，卻忽略肝臟、膽囊、胰臟等問題，因此他提醒醫友們，平日就要熟知各器官的位置，肚子痛時要提高警覺，通常以肚臍為分界點先確認位置及病兆，有助於醫師診斷。



▲秀和慈善基金會成立「紅杜斌醫友會」，醫師們介紹最先進的微創手術治療方式，醫友們大啖紅豆冰，用寓教於樂的方式，帶給大家健康的知識。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

即使需要手術治療，現在的肝膽胰手術在秀傳醫院有七成是以腹腔鏡微創手術的方式進行，輔以智慧醫療在術前會透過影像重組為彩色3D影像，術中也會以近紅外線螢光顯影技術，提供精準、高品質的手術。