桃園烤雞王詐刷6千萬 擬潛逃出境遭逮

（中央社記者黃麗芸台北24日電）在桃園經營烤雞店的陳姓男子疑因財務缺口，積欠地下錢莊大筆金錢，他從5月起持信用卡購買多件高價精品和珠寶商品，再出售換取現金還債，昨天擬潛逃出境遭警方逮捕。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第三隊今天召開破案記者會表示，日前接獲銀行業者委請律師提出詐欺告訴，指陳男向銀行佯稱「中統一發票新台幣1000萬元大獎」及「我年收入300多萬元」等誇大言語，藉此取得刷卡授權，再藉此大手筆購買高價商品。

根據警方調查發現，陳男在桃園市經營烤雞店，且頗具規模，但疑似出現財務缺口而積欠地下錢莊大筆金錢，於是鋌而走險行騙銀行風險管理部門以取得授權，並詐騙銀行客服佯稱會將現金先行存入信用卡帳戶。