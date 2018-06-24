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中央社

桃園烤雞王詐刷6千萬 擬潛逃出境遭逮

中央社2018/06/24 18:42
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）在桃園經營烤雞店的陳姓男子疑因財務缺口，積欠地下錢莊大筆金錢，他從5月起持信用卡購買多件高價精品和珠寶商品，再出售換取現金還債，昨天擬潛逃出境遭警方逮捕。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第三隊今天召開破案記者會表示，日前接獲銀行業者委請律師提出詐欺告訴，指陳男向銀行佯稱「中統一發票新台幣1000萬元大獎」及「我年收入300多萬元」等誇大言語，藉此取得刷卡授權，再藉此大手筆購買高價商品。

根據警方調查發現，陳男在桃園市經營烤雞店，且頗具規模，但疑似出現財務缺口而積欠地下錢莊大筆金錢，於是鋌而走險行騙銀行風險管理部門以取得授權，並詐騙銀行客服佯稱會將現金先行存入信用卡帳戶。

陳男透過分持兩張信用卡刷卡購買昂貴的精品、百萬名表、金飾珠寶、皮包等高價商品，得手後再以低於市價出售換取現金，藉此償還積欠地下錢莊的債務。

銀行業者因誤信陳男有現金存入，進而核准他多筆大額消費，光一個月期間，陳男兩張信用卡的消費金額就高達6000多萬元，發卡銀行直到6月21日才發現陳男並無存入現金，加上消費金額異常，才緊急向警方報案。

陳男事後計劃潛逃出境，市刑大經向台北地檢署聲請逕行拘提及入出境留置，於昨天陳男即將出境時，會同航警局刑警隊將他拘捕，並到陳男公司和住處執行搜索，查獲刷卡所購部分商品、精品證書和發票等贓物。

全案依詐欺罪嫌送辦，警方也持續積極追查其他物品流向和有無共犯參與。（編輯：李亨山）1070624

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