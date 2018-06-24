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離岸風電風場遴選與競價均公布 明年前須取得電業籌設

鉅亨網2018/06/24 18:50
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離岸風電風場遴選與競價結果均已公布，經濟部將於 7 月陸續與業者簽約，取得併網容量的風場，必須在 2019 年前取得電業籌設許可，且若未能在時間內如期完工，將會由其他風場業者遞補容量額度。

經濟部周五 (22 日) 公布第二階段競價結果，共有 2 家開發商、4 座離岸風場獲選，發電容量共達 1664MW(百萬瓦)，將於 2025 年完工併聯，競價價格為每度電新台幣 2.2245 元至 2.5481 元間，比目前台電平均售電費率 2.6 元更低，且大幅低於外界原先預期。

離岸風電風場遴選分為「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」，其中，「2021 年至 2025 年完工併聯」採「先遴選、後競價」模式，遴選制原先預定配額為 3GW(十億瓦)，但考量風場完整性與開發效益等條件後，經濟部增加分配 98MW，總分配容量為 3098MW，已於 4 月底公布結果；而另外 1.664 GW 則採競價制。

「2020 年完工併聯」獲選者為上緯 (3708-TW) 的海能離岸風電計畫與達德能源的允能，第一序位的海能風電申請發電容量 378MW 全數核配，而第二序位允能申請容量為 708MW，取得 360MW 核配容量，總分配容量 738MW。

而「2021 年至 2025 年完工併聯」共 6 家開發商取得分配容量，第一序位為達德能源、第二為沃旭能源 (Ørsted)、第三為哥本哈根基礎建設基金 (CIP)，達德能源以麗威風場取得 350MW、允能風場取得 348MW，CIP 則以彰芳風場取得 552MW、西島風場取得 48MW。中鋼為排名第四序位的開發商，以中能風場取得 300MW；台電為第五序位開發商，以台電風場取得 300MW；加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源為第六序位。

競價階段脫穎而出的風場包括海龍二號、海龍三號、大彰化西南與大彰化西北等 4 座風場，競價價格為每度電新台幣 2.2245 元至 2.5481 元間，比目前台電平均售電費率 2.6 元更低，且大幅低於外界原先預期。

其中，海龍二號與三號開發商為加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源，海龍二號先前已於「2021 年至 2025 年完工併聯」遴選階段取得 300MW 容量，此次再於競價階段以每度電 2.2245 元獲配 232MW，海龍三號以每度電 2.5025 元獲配 512MW。

另外 2 座大彰化西南與大彰化西北風場的開發商則為沃旭能源 (Ørsted)，沃旭能源在「2021 年至 2025 年完工併聯」遴選階段以大彰化東南取得 605.2MW、大彰化西南取得 294.8MW，在此次競價階段中，大彰化西南以每度電 2.548 元取得 337.1MW，大彰化西北以每度電 2.5481 元取得 582.9MW。

經濟部將於 7 月陸續與業者簽約，其中，預定 2020 年前完工併聯的風場業者，每百萬瓦必須繳交 400 萬元保證金，至於預定於 2021 年至 2025 年完工併聯的案場，每 MW 則必須繳交 200 萬元保證金。

取得併網容量的風場，必須在 2019 年前取得電業籌設許可，且若未能在時間內如期完工，將會由其他風場業者遞補容量額度。

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