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今日暖新聞》慈濟豐原社區會唱團喜樂歡唱　讓愛揚聲

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/24 19:43
▲慈濟豐原社區會唱團用愛的詩歌分享給喜樂的孩子們。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）
▲慈濟豐原社區會唱團用愛的詩歌分享給喜樂的孩子們。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

慈濟豐原社區合唱團平均年齡60高齡，團員們樂於社會服務，於今年拓凱基金會大台中志工日，陪伴瑪喜樂基金會小作所孩子們參觀科博館及參加志工聯誼會，大手牽小手並建立深厚的情誼，24日特別安排到喜樂萬合院區，再一次用愛的詩歌分享給喜樂的孩子們，讓他們實際感受到音樂撫慰人心的感動。


▲慈濟豐原社區會唱團用愛的詩歌分享給喜樂的孩子們。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

莊照約團長帶領30位團員以歌聲傳揚人間的真善美，生命就是用愛連結，雖宗教不同，但為了能更貼近喜樂憨兒的心，平日以練習慈濟歌曲為主的合唱團，特別在演出的二個月前，向院方索取孩子所喜愛的詩歌歌譜，緊鑼密鼓地展開籌備練唱，只希望能夠令喜樂師生打從內心感受到他們所帶來的熱情與關懷。


▲合唱團為喜樂新建園區工程奉獻5萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

「讚美的孩子最喜樂」、「願耶和華賜福給你」兩首詩歌，在台上團員們整齊劃一的柔和聲調下，更顯溫馨與動人，也讓台下的師生紛紛沉浸在美妙音樂中，並且獻上熱烈、讚賞的掌聲。演唱結束後，團員們也將事先預備的造型汽球，親自送到每位孩子的手上，為今日劃下圓滿、完美的句點。


▲慈濟豐原社區會唱團用愛的詩歌分享給喜樂的孩子們。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

陳麗娜主任表示，感謝慈濟豐原社區合唱團的用心與付出，為了本次的演唱活動，團員們積極、專注地投入心力，讓喜樂師生深受感動，更謝謝合唱團為喜樂新建園區工程奉獻5萬元，創造身心障礙朋友就業的新契機。莊照約團長也表示，「有能力幫助別人是幸福的」，希望下次能有機會在到喜樂院內，分享詩歌、分享愛。也感謝喜樂師生給予的鼓勵與迴響，讓我們知道這次演出是值得的。


▲慈濟豐原社區會唱團用愛的詩歌分享給喜樂的孩子們。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.24）

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