批評聲浪升高 更刺激共和黨人力挺川普

除了贏得勞工階級選民的高度認同，川普事實上也廣泛取得不同人口結構的支持，包括選戰最激烈各州搖擺郡部份富有的大學畢業選民，如維吉尼亞州的勞登郡（Loudoun）。

蓋洛普（Gallup）每日總統支持度追蹤民調顯示，川普上任第2年在共和黨內平均支持度達87%，高過上任第一年的83%。過去2週共和黨人對他的支持率更衝高到90%。不過，這項民調結果尚未計入上週移民爭議的影響。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）根據蓋洛普民調結果，近幾個月共和黨選民對總統川普的支持度提高，目前高達90%。唯一在第一任期有更高支持度的現代共和黨總統是小布希，美國當時遭911攻擊後全國大團結。

皮尤研究中心（Pew Research）本月一項調查指出，肯定川普政績者31%是沒有大學學歷的白人男性；66%為大學畢業、女性或非白人選民。

「紐約時報」（New York Times）報導，儘管被問到政府拆散移民家庭而導致孩子與父母分離的政策時，有人臉上顯露不安，並對川普的性格表達疑慮，但許多支持川普的選民說，他們的生活和國家在川普上任以來都有改善，而對川普的嚴厲報導和負面大標題不斷，只會更加刺激他們力挺川普。

當政壇左右勢力各自歸隊，日益部落化之後，有助川普不再常情緒突然爆發，這種暴衝現象不但衝擊共和黨，也侵蝕長期以來對美國總統應自制、謙遜和誠實的期待。那段混亂時期讓民主黨人士氣大振，決心要贏回國會以制衡川普。民主黨人熱情投入，至今反映在初選的高投票率。

然而，川普一年半來雖曾經歷幾個當時看來似乎是嚴重到讓他難以恢復元氣的政治危機，卻已成功反彈。

過去一週他因移民問題引爆新的危機後，黨內黨外批評者都預測，這會對川普帶來破壞力極大且無法彌補的衝擊。然而許多支持川普的選民說，他們對民主黨人、共和黨的「拒川普派」及媒體已失去耐性，也沒有興趣聽他們視為歇斯底里的謾罵。

許多共和黨人對非法移民拘留中心裡哭泣孩童的錄音沒什麼印象，因為左傾及主流媒體大肆報導移民家庭遭拆散危機，遠超過這些選民偏好的媒體福斯新聞網（Fox News），但他們幾乎不會留意。

明尼蘇達州鹿河城（Elk River）65歲居民狄特博納（Lynn Dittbenner）說：「我認為把小孩和父母拆散很糟，但是他們的父母根本不應來這裡。」（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070624