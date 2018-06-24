台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估

（中央社記者吳欣紜台北24日電）農委會林務局明天將討論評估包含台灣獼猴等20多種哺乳類野生動物保育等級。台灣動物社會研究會今天發聲明，要求農委會公開台灣獼猴降級依據，並評估降級後的衝擊與因應。

台灣動物社會研究會指出，媒體報導農委會林務局4月時召開會議取得共識，認為台灣獼猴因族群數量穩定增加，建議可從保育類除名降為一般類，只待召開「野生動物保育諮詢委員會」後確認。若確認台灣獼猴降級，未來獼猴造成農作損害，農民可直接捕捉、宰殺不須通報。

行政院農業委員會林務局明天將召開「野生動物保育諮詢委員會」，台灣動物社會研究會今天發聲明並提出呼籲，包含優先盤點非法林地遭佔問題，建置、落實通報與長期監測系統及防治設備補助需先行等，同時也指出猴群數量估算依據誤差大，是否要將台灣獼猴保育等級降級，林務局應審慎評估。