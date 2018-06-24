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中央社

朝野辯九二有無共識 陸委會籲一致對外

中央社2018/06/24 18:57
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北24日電）針對朝野關於「九二共識」的論戰，陸委會今天呼籲，國家遭逢中共一再政軍打壓的同時，台灣朝野各界應認清中共對台本質，一致對外。

回應總統府秘書長陳菊「九二無共識」的說法，中國國民黨主席吳敦義今天說，1992年的「九二共識」是歷史事實，不是誰講沒有就沒有。

行政院大陸委員會發布新聞參考資料表示，有關「九二共識」的內涵，在兩岸間具高度爭議，北京當局從未同意國民黨方面所表述的「一中各表」或所謂的「35字箴言」。

陸委會指出，北京所界定的「九二共識」就是「一中原則」，就是必須接受「兩岸同屬一個中國」，而這個「中國」就是中華人民共和國，沒有中華民國的生存空間。這等同於強迫台灣接受北京的統一。

陸委會說，當前在國家遭逢中共一再政軍打壓的同時，台灣朝野各界應認清中共對台本質，一致對外，「國民黨必須認清事實」。且總統也一再表示，此一議題涉及到國家主權與尊嚴，不能輕易讓步。

陸委會並針對國民黨黨主席吳敦義所提「35字箴言」說，相關內容並未在兩岸兩會協商過程、函電文件、國統會決議以及立法院公報等資料中，完整及連續地呈現，更非兩岸簽署或認可的文字，「請吳主席不要一再誤導視聽」。

陸委會說，政府已多次重申尊重1992年兩岸會談歷史事實與既有政治基礎，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，這是台灣社會最大的共識。政府堅定捍衛國家主權及台灣人民的自由選擇權，這才是真正回歸憲法國民主權的立憲精神。

呼籲中國大陸應正視兩岸分治現實及台灣的主流民意，務實透過不設前提溝通與台灣對話、化解分歧，才能開啟兩岸良性互動的未來。1070624

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