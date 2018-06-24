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中央社

約翰奧立佛諷習近平後 HBO網站遭中國封鎖

中央社2018/06/24 19:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社北京24日綜合外電報導）美國電視台HBO脫口秀主持人約翰奧立佛近日在節目中嘲諷中國國家主席習近平，微博上相關討論已全遭刪除，據反審查團體GreatFire.org表示，如今HBO網站也遭中國當局封鎖。

約翰奧立佛（John Oliver）在單人脫口秀「上週今夜秀」（Last Week Tonight）17日節目開場時說：「中國是促進科技巨幅進步的國家，但他們似乎還做不到讓熊貓交配。」

他表示，這些科技進步包括嚴苛的監視和審查措施。他還嘲諷中國審查員忙於刪除將習近平和維尼熊相比的訊息，被迫超時工作。

美國之音（VOA）中文網報導，約翰奧立佛在這集節目中，諷刺中國在習近平主政下日趨嚴厲的網路審查、維穩監控，修憲取消國家主席任期限制，以及對諾貝爾獎得主劉曉波的迫害。

此外，中國對海外的「大外宣」政策及「習大大」的形象宣傳，也被約翰奧立佛拿來狠酸。鏡頭上則顯示習近平的照片。

節目播出後，部份中國網民奔相走告，號召其他人觀看，隨後即引起熱議。但不久後，微博上的討論及轉發幾乎被刪除殆盡。

「上週今夜秀」每集在YouTube網站播出時，平均點閱人數達500萬次。YouTube雖在中國遭封鎖，但經常有特定團隊將每集「上周今夜秀」翻譯加上中文字幕，在新浪微博及「嗶哩嗶哩」等網路平台播出，因此在中國也有不少觀眾。

當法新社試圖在微博發表約翰奧立佛的名字時，網頁顯示「傳送失敗。內容違法！」

除了YouTube和HBO，許多西方媒體網站都在中國遭封鎖，包括知名的臉書（Facebook）、推特（Twitter）和「紐約時報」（New York Times）。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070624

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