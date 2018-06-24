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娛樂

影／國光幫合體時間未定　屈中恆談孫鵬洩擔心

記者吳維書／台北報導2018/06/24 19:31
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藝人屈中恆今（24）日參加綜藝節目《小明星大跟班》，被問到老婆Vicky近日身材變火辣，他透露愛妻近日跟著黃仲崑老婆Lulu做空中瑜珈及核心運動，不只心情變好，體態也越來越完美。談到為獨子焦頭爛額的孫鵬，他坦言最近一次聯絡是在5月底，當時對方還客氣回覆，為了怕打擾孫鵬，他跟庹宗康等人選擇在心中默默支持他。

問到是否與孫鵬聯繫，屈中恆表示，「沒有，好久了，我不想打擾他，上次聯絡是5月底，只是慰問一下、打氣一下，他的回覆也是客氣，謝了什麼的，感恩這樣，我覺得這個時候不要再去吵他。」談到對孫安佐的印象，他讚譽有加，「他絕對是一個好孩子，又聰明，在一個這麼充滿愛的家庭長大。」問到是否知道孫鵬回台一事？他坦言，「我真的不知道，我怎麼可能知道。」並強調，「會擔心啦，但我們幾個包括康哥（庹宗康），都在心中默默支持他。」


▲孫安佐、狄鶯、孫鵬動向備受關注。（圖／翻攝狄鶯臉書，2018.06.07）

家有4千金的他，被問到孫安佐事件是否影響孩子的求學計畫，他回應，「多關心啦，對啊，還是要謹慎一點。」關於2018年的新作品，他透露今年剛好是出演的舞台劇《寶島一村》10周年，除了大陸巡演多2個城市之外，10月26日還有一齣果陀劇場的首演新戲，對他來說非常困難，不但要以手語老師的身分面對全聾啞的人，還因為是手語初學者，但8月巡演回台才會投入手語課程，他提及該劇是百老匯劇本《悲憐上帝的女兒》，曾在好萊塢拍成電影。

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