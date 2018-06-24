中國央行7月5日降準 紓解信用緊縮

根據中國人民銀行官網，此次定向降準包含兩方面，一是降低5家國有大型商業銀行和12家股份制商業銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約5000億元，用於支持「債轉股」項目，同時帶動相同規模的社會資金參與。

「債轉股」是指企業將部分或全部的公司債務轉換為股權，是降低企業負債率及處理銀行不良貸款的一種方式。

（中央社記者張淑伶上海24日電）中國央行今天宣布，7月5日起調降銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，鼓勵金融機構支持企業「債轉股」及向小微企業融資，估計將釋放資金人民幣7000億元（新台幣3.29兆元）。

二是同時調降郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，可釋放資金約2000億元，主要用於支持相關銀行發放小微企業貸款，解決小微企業融資難、融資貴的問題。

人行強調，實施「債轉股」項目應當有利於改善企業資產負債結構，恢復企業發展動能，不支持在經營上已經難以起死回生的「僵屍企業」債轉股。

人行表示，此舉是落實20日中國國務院常務會議的相關部署，稱此措施屬於「定向調控和精準調控」，將繼續實施好「穩健中性的貨幣政策」。

騰訊財經指出，這將是今年以來中國央行第3次實施定向降準。第一次是1月25日開始實施的面向普惠金融的定向降準，釋放長期流動性約4500億元。第2次是4月25日實施的定向降準置換9000億元中期借貸便利（MLF），同時釋放增量資金約4000億元。

報導引述經濟學者鄧海清表示，在當前金融監管嚴格、去槓桿的情況下，信用緊縮問題已經發酵，因此人行需要適時採取相對寬鬆貨幣的政策。

報導認為，雖然採取的是定向降準，但資金寬鬆的訊息對股市仍是利多。此外，根據歷史觀察，降準對於房地產銷售有刺激作用，考驗當前官方對房產價格的管控。（編輯：邱國強）1070624